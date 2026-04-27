Antes de hablar de procesos de transición de género, para Mickey Cundapí hay un problema que sigue sin atenderse en las infancias trans: no ser escuchadas.

Youtuber, influencer y performer trans, su experiencia es el eje de documental “Mickey”, documental dirigido por Dano García y que fue presentado en la última edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

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“Creo que el error más grande es subestimar a las infancias y no escucharlas. A mí me hubiera encantado que me escucharan sin juicio”, dijo Mickey, en conferencia de prensa.

Originaria de Sinaloa, Mickey creció en un entorno católico y conservador donde no encontraba lugar, mientras que en internet comenzó a identificar otras formas de verse y nombrarse.

“Había personas que conectaban conmigo, que incluso me decían ‘me encanta’ mi estilo; me hacían sentir que alguien estaba viendo lo que yo veía de mí y así empecé a crear comunidad”, recuerda.

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Sin embargo, insistió la youtube, es importante que esa aceptación y acompañamiento se encuentre al interior de la familia.

“No por ser trans estamos informades. Muchas infancias no tienen la menor idea de por qué sienten lo que sienten”, señala.

Para Dano García, el documental también funciona como una exploración de la autopercepción y de los contextos que atraviesan las personas de la comunidad.

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“La industria pide que entregues un concepto único, pero nosotres no somos así; creamos desde otros lados”, explicó.

Durante la conferencia, asistentes al FICG señalaron que la película les resultó cercana por las dudas, las confusiones y los silencios que atraviesan muchas personas en torno a su orientación sexual e identidad de género.

“Mickey” recolecta material de 10 años en la vida de su protagonista y compitió en las secciones Premio Maguey y Premio Mezcal del festival.

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