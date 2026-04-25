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Guadalajara.—Tom Cruise tendrá una ama de llaves mexicana que puede dar risa y que responde al nombre de Mercedes Hernández, la ganadora del Ariel a actriz por el drama Sin señas particulares.

Mercedes, quien entró por casting, es la única connacional en el reparto de Digger, comedia protagonizada por la estrella de Misión imposible y dirigida por Alejandro González Iñárritu, cuya historia gira en torno al hombre más poderoso del orbe, quien intente salvar al mundo de un desastre que él mismo ocasionó.

“El personaje es el ama de llaves de este multimillonario”, dice la actriz a EL UNIVERSAL.

“Es una película de comedia en la que mi personaje es mexicano y está en el realismo, pero a veces es cómica porque las situaciones son así. Es como muchos migrantes que se quedan a trabajar en extranjero y se hacen vida allá”.

La actriz viajó constantemente a Inglaterra para filmar sus escenas, las cuales se realizaron prácticamente en un foro.

“Nunca había grabado todo en un estudio, ahí hicimos el océano, todo adentro, entonces aprendí mucho. Alejandro es un director apasionado, perfeccionista, que tiene a la mano lo que necesita y hay que meterse a colaborar con él. Y Tom es una persona linda, encantadora”.

Digger cuenta con guion coescrito por la mexicana Sabina Berman (Gloria). Tiene como fecha de estreno mundial el próximo 2 de octubre.

En el reparto se encuentran Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Emma D’Arcy (La Casa del Dragón) y John Goodman (Avenida Cloverfiled 10).

El más reciente adelanto del filme se dio la semana pasada en el marco de CinemaCon 2026, en la que los grandes estudios dan a conocer sus próximos estrenos y producciones.

El largometraje significa el regreso de González Iñárritu al plano internacional después de 10 años, luego de haber estrenado El renacido, con la que ganó el Oscar a Mejor Dirección y Leonardo Di Caprio el de Actor.

A lo largo de su carrera ha dirigido a actores como Javier Bardem, en Biutiful, Benicio del Toro en 21 gramos, Michael Keaton en Birdman y Brad Pitt en Babel.

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