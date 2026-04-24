Guadalajara.- Cuando al ex futbolista Carlos Salcido le ofrecieron hacer un largometraje sobre su vida, aceptó bajo el entendido de que se mostraría una historia de resiliencia y fuera positivo para la infancia mexicana.

El director Gonzalo Lamela aceptó sin problema y durante dos años puso manos a la obra para hacer “Destino Guerrero: La Historia de Carlos Salcido”, que la noche de ayer tuvo su estreno mundial en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ahora espera fecha de salida comercial.

Salcido inició su carrera en el equipo Guadalajara, fue seleccionado nacional contabilizando tres copas del mundo y jugó en Europa (Holanda e Inglaterra) por seis años.

En lo personal sufrió la muerte de su mamá siendo muy niño y varias carencias económicas.

“Es una parte que queríamos construir, una meta después de dejar las canchas

Sabíamos que teníamos una historia padre, de resilencia y no queríamos que quedara sólo en nosotros. Hoy en día nos estamos dedicando a la formación de chavitos, de niñas y queríamos mandar este mensaje de ‘sí se puede’”, dijo a su paso por la premier.

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“El futbol apareció en mi vida de manera repentina, la gente a veces te conoce por el deporte que hiciste, pero no conoce el detrás de todo lo que pasaste y esa es la parte que quisimos poner, no de cuántas copas levantaste”, subrayó.

En “Destino Guerrero: La Historia de Carlos Salcido” se cuenta con entrevistas a exjugadores y entrenadores como el argentino Matías Almeyda, el holandés Ronald Koeman (campeón de Europa) y el mexicano Rafa Márquez.

La producción corre a cargo de ECOCINEMA, compañía enfocada en contenidos premium como la serie “Capitanes de América”, la cual ha escudriñado en la vida de futbolistas como el delantero argentino Martín Palermo, el mediocampista colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama y el uruguayo Iván Alonso.

En paralelo al documental, Salcido estaría por editar un libro biográfico en el que no abordará el tema futbolero.

“Lo tengo parado desde hace un año. Es totalmente la vida del adolescente, del niño, de lo que pasó con mi familia, del coraje, nada de futbol”, informó.

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Pero por ahora si habla del deporte que lo hizo mediático y está contento con que su amigo y ex compañero Rafa Márquez vaya a ser quien se haga cargo del seleccionado nacional luego de la próxima Copa del Mundo.

Y espera que el Guadalajara, equipo de sus amores, puede levantar el trofeo de campeón en el presente torneo.

“(Rafa) Era mi guía, quise ser siempre como él, cuando estaba yo en Holanda le pedía boletos para irlo a ver a Barcelona, él grande y le deseo mejor”, dijo.

“Las Chivas que por lo menos mejoren lo del año pasado, donde quedaron a nada de sacar a Cruz Azul”, apuntó.

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