Entre Ricardo Pérez, de La Cotorrisa, y el comediante Hugo, el Cojo Feliz, superan los 7 millones de seguidores entre sus cuentas de YouTube e Instagram, a los cuales pondrán a prueba con una comedia clasificación C, para mayores de 18 años, titulada A toda madre.

La cinta, que se estrenará oficialmente hoy el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, inicia cuando los dos protagonistas son compañeros de escuela y uno de ellos le asegura al otro que algún día tendrá relaciones con su mamá.

Años después, la mujer (Lourdes Echevarría, Amores perros) le dice a su hijo (Hugo) que va a contraer matrimonio y resulta ser con el compañero que lo había amenazado (Pérez), por lo que hará lo posible para que esa unión no se concrete.

“Sabemos que desde la premisa ya está fuertita, que las mamás en México son un tema delicado, pero de verdad todo está tratado con respeto”, dice Max del Río, director del largometraje.

“La idea salió de experiencias en la secundaria, sería una pesadilla eso. Aclaro que no es como American Pie, de poner a una milf nada más, ni en modo parodia”, subraya el también realizador de La Película (2023).

La clasificación sería C por mostrar sustancias y algunos otros elementos que la producción se reserva.

A toda madre no va a competencia del certamen tapatío, sino que tendrá funciones especiales.

“Puede levantar ámpula y estamos preparados, la comedia necesita atrevimiento, ponerle pruebas a la moral”, dice Hugo, el Cojo Feliz.

Con un costo de 6 millones de pesos, la cinta fue rodada en la CDMX y Michoacán. Mucho del equipo no cobró para sacar adelante la historia, filmada a mediados del año pasado en lugares como la casa del propio comediante. Para Hugo, ser standupero permite un acercamiento distinto de la comedia con el público, pues al tenerlo generalmente enfrente, conoce de primera mano qué funciona.

“Después de tantos años te sale el colmillo de dónde va cayendo la risa. A toda madre tiene mucho de eso y en Guadalajara va sin censura”, indica.

El filme está hecho por Feliz Producciones con la idea de llegar a la pantalla grande este mismo año.