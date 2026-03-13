La próxima película biográfica sobre Michael Jackson contará con un álbum especial que acompañará su estreno, y todo apunta a que su selección musical estará a la altura del legado del llamado “Rey del Pop”.

Sony Music informó que el filme “Michael” llegará acompañado de un disco con 13 canciones, en el que se reunirán algunos de los temas más emblemáticos de la trayectoria del cantante, desde su etapa con The Jackson 5 hasta los grandes éxitos que consolidaron su carrera como solista.

La cinta retrata la vida del artista tanto dentro como fuera de los escenarios, incluyendo sus inicios como vocalista del grupo familiar. En esta producción, el papel de Michael Jackson es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson.

El álbum, titulado “Michael: Songs From the Motion Picture”, incluirá clásicos como “Billie Jean”, “Thriller” y “I’ll Be There”. Su lanzamiento está previsto para el 24 de abril, la misma fecha en que la película llegará a las salas de cine, y estará disponible en vinilo, casete y CD, además de que ya puede preordenarse.

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¿Qué música se escuchará en la película biográfica de Michael Jackson?

Michael

SONGS FROM THE MOTION PICTURE

SIDE A

01. I'LL BE THERE (JACKSON 5)

(JACKSON 5) 02. NEVER CAN SAY GOODBYE (JACKSON 5)

(JACKSON 5) 03. WHO'S LOVIN' YOU (JACKSON 5)

(JACKSON 5) 04. MEDLEY: I WANT YOU BACK/ABC/THE LOVE YOU SAVE (THE JACKSONS)

SIDE B

01. BEN (THE JACKSONS)

(THE JACKSONS) 02. DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH (MICHAEL JACKSON)

(MICHAEL JACKSON) 03. BEAT IT (MICHAEL JACKSON)

SIDE C

01. THRILLER (MICHAEL JACKSON)

(MICHAEL JACKSON) 02. BILLIE JEAN (MICHAEL JACKSON)

(MICHAEL JACKSON) 03. WANNA BE STARTIN' SOMETHIN' (MICHAEL JACKSON)

SIDE D