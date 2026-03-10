Más Información

Comienza la cuenta regresiva para el estreno de "", la sobre la vida de y Lionsgate, la compañía cinematográfica que la produce, acaba de lanzar un tercer tráiler de la cinta que da cuenta del ascenso del cantante, desde sus inicios en los Jackson 5, hasta ser reconocido como "".

La película de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, por fin verá la luz. El 24 de abril llegará a los cines y, ni la evidente desaprobación de Paris, la hija del cantante, detendrá a Lionsgate que, desde hace siete años, planeaba llevar esta historia a la pantalla grande.

Durante el adelanto, como ocurrió con los dos tráilers pasados, se muestra al cantante, nacido en Gary, Indiana, cuando apenas era un niño y su familia descubre su gran talento como intérprete.

"Sólo un pequeño niño de Gary, ¿quién iba a pensarlo?", se escucha decir al narrador, mientras una secuencia y otra se suceden, con imágenes de Juliano Krue Valdi, el actor que da vida a Michael en su faceta infantil, siendo descubierto por un productor que espeta:

"Nunca escuché una voz como la tuya".

También se escucha la voz de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, a quien da vida, externando que, a pesar de amar a su familia, desea seguir su propio camino, haciendo alusión a sus inquietudes de convertirse en solista.

Muestra, además, el gran poder de convocatoria que, con su talento excepcional, lo llevó a ser coronaoa, desde muy corta edad como "el Rey del pop".

Pese a que Jafaar, un integrante de los Jackson protagoniza la cinta, y cuenta con el respaldo de Fuqua, quien afirma que, el actor no sólo revivió a Michael, por el gran parecido físico entre los dos, sino por que pareciera que, a través de él, se manifiesta el espíritú del cantante, la hija del artista ha mostrado disgusto por la producción, afirmando que "edulcora" la historia de su padre.

Así, la también cantando ha precisado que la película no cuenta con su aprobación.

"La narrativa está siendo controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas. Al final, eso no me convence. Disfrútenlo. Hagan lo que quieran. Déjenme al margen", dijo la joven en sus redes sociales.

