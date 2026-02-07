Estamos a pocas horas de que se realice el Super Bowl LX, cuyo espectáculo de medio tiempo ha estado envuelto en polémica desde que se anunció a Bad Bunny como el artista invitado en esta edición.

Benito Martínez, nombre real del puertorriqueño, tiene un desafío muy importante con este show, porque no sólo se da en medio de una crisis migratoria en Estados Unidos, sobre la cual él se manifestó en la pasada ceremonia de los Grammy; también debe superar lo que otros artistas ya han hecho en este espacio, por ejemplo:

MICHAEL JACKSON

Sin duda alguna, quien marcó la pauta de lo que sería el medio tiempo en la actualidad fue el legendario Michael Jackson, quien en 1993 realizó un espectacular show que sorprendió al público desde el primer momento.

Después de que el artista literalmente saltara al escenario, estuvo estático durante dos minutos; aun así, sus fans no paraban de gritar. Cuando los primeros acordes de "Jam" se escucharon, la historia comenzó a escribirse. "Billie Jean", "Black or White", "We Are the World" y "Heal the World" formaron parte del repertorio de esa tarde, presentación que fue vista por 133 millones de espectadores sólo en Estados Unidos.

MADONNA

Quien llevó a otro nivel el espectáculo de medio tiempo en 2012 fue la llamada Reina del Pop, ya que la producción de su show fue espectacular y reunió a firmas como Givenchy, Miu Miu y Prada para el diseño del vestuario.

Su entrada a la cancha del Lucas Oil Stadium de Indianápolis se realizó con una procesión encabezada por gladiadores que tiraban de una plataforma cubierta por banderas doradas, detrás de las cuales venía Madonna sentada en un trono y vestida como una diosa egipcia. Posteriormente, subió a un escenario sobre el cual se proyectaban imágenes y video mapping, mientras sonaba el tema Vogue.

Acompañada de los cantantes LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green, junto con Cirque du Soleil, ofreció versiones frescas de sus éxitos "Music", "Party Rock Anthem", "Sexy and I Know It", "Give Me All Your Luvin", "Open Your Heart", "Express Yourself" y "Like a Prayer". Este show logró reunir a 114 millones de televidentes.

Madonna en el Super Bowl XLVI.

BEYONCÉ

Al año siguiente, las mujeres siguieron dominando el medio tiempo del Super Bowl. Esta vez fue Beyoncé quien transformó el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans en un espectacular escenario, donde el fuego, las luces y, sobre todo, complejas coreografías fueron ejecutadas por la señora Carter y su grupo de bailarinas.

Uno de los momentos más esperados de esta presentación fue la aparición de Kelly Rowland y Michelle Williams, excompañeras de Beyoncé en Destiny’s Child, quienes se reunieron únicamente para esta ocasión e interpretaron "Bootylicious".

Todo el poder femenino se puso de manifiesto con los números "Baby Boy", "Single Ladies" (Put a Ring on It) y "Halo", por lo que este espectáculo generó 110 millones de espectadores en Estados Unidos y posteriormente le dio a la cantante un Emmy por esta presentación.

Beyoncé en acción en el Super Bowl.

KATY PERRY

Fue en 2015 cuando la cantante demostró su creatividad al hacer su entrada arriba de un gigantesco león dorado mientras interpretaba su éxito "Roar". Enseguida subió a un escenario que simulaba un tablero de ajedrez, el cual poco a poco se fue transformando mientras ella cantaba "Dark Horse".

Lenny Kravitz le dio un giro a "I Kissed a Girl" cuando, guitarra en mano, acompañó a Katy con un solo rodeado de fuego. El espíritu juguetón de la cantante se hizo presente cuando el escenario cambió a un ambiente más playero con Teenage Dream y California Girls.

Además, contó con la presencia de la leyenda del hip hop Missy Elliott, quien se unió al espectáculo para interpretar Get Ur Freak On y Work It. Los 13 minutos de presentación de Katy Perry lograron reunir a 118 millones de espectadores.

LADY GAGA

Mother Monster llevó su presentación a otro nivel en 2017, cuando inició el show en lo más alto del NRG Stadium de Houston, Texas, rodeada de 300 drones que por primera vez se utilizaron en este evento.

Posteriormente, se dejó caer sobre la cancha del estadio hasta llegar a una columna, desde la cual interpretó Poker Face. Ya en suelo firme, la esperaban sus bailarines para dar paso a números de Born This Way, Telephone, Just Dance, Million Reasons y Bad Romance.

Con vestuarios diseñados por Versace, Bruce Rodgers y LeRoy Bennett, Lady Gaga llevó el peso del medio tiempo en solitario, ya que decidió no contar con invitados. Aun así, logró 117.5 millones de espectadores, posicionándose como uno de los shows más vistos en la historia del Super Bowl.

Gaga apareció en el techo del estadio y voló hacia el escenario FOTO:EFE

Tampoco hay que olvidar la presentación de Rihanna en 2023, en la cual anunció su embarazo por todo lo alto; la reunión de Jennifer Lopez y Shakira en 2020, acompañadas por J Balvin y Bad Bunny; o el histórico show de hip hop en 2022 con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar.

Fue precisamente el año pasado cuando Lamar le dio otro sentido al medio tiempo, al mostrar no sólo la riqueza del rap, sino también su representatividad del pueblo afroamericano en Estados Unidos, para lo cual contó con la colaboración de ZA, Samuel L. Jackson y Serena Williams.

