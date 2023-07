"Memory", cinta del mexicano Michel Franco, va a la conquista de Venecia

Jessica Chastain, ganadora del Oscar por "Los ojos de Tammy Faye" y Peter Sarsgaard, uno de los actores principales de "The Batman", buscarán que su más reciente película gane el León de Oro del Festival Internacional de cine de Venecia, de la mano de un mexicano.

Ambos protagonizan "Memory", dirigida por Michel Franco, quien en 2020 triunfó en el certamen de la ciudad italiana con "Nuevo Orden" y que luce en su palmarés galardones en Cannes, otro de los eventos cinematográficos más importantes del orbe.

En la película rodada en EU se cuenta la historia de una trabajadora social que protege su vida simple y estructurada, hasta que un hombre la sigue tras una reunión de exalumnos. El reencuentro impactará profundamente sus vidas.

"Jessica había visto "Nuevo orden" y teníamos ganas de hacer una película juntos. Como todas mis películas, esta es original, no está basada en nada. es una película mayoritariamente mexicana", comenta Franco en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL.

"Lo que pasó hace tres años en Venecia no lo mezclo y siempre me da curiosidad de cómo va a responder la gente. Eso siempre me pone nervioso", agrega.

En la sección oficial de Venecia se encuentran, entre otros, "Dogman", de Luc Besson; "Maestro", de Bradley Cooper; "Priscilla", de Sofia Coppola, "El conde", de Pablo Larraín y "The killer" de David Fincher. Será la tercera vez, en cuatro años, que el también director de "Después de Lucía" y "Chronic" pise competitivamente la ciudad europea.

En 2020 lo hizo con la distópica "Nuevo orden", que obtuvo dos galardones (el Gran Premio del Jurado y el Leoncino d' Oro Agiscuola), y en 2021 llegó con "Sundown", protagonizada por Tim Roth.

Ahora Michel piensa que la huelga de actores en Hollywood no impedirá que su elenco llegue al festival: "La huelga es contra los estudios, contra el streaming, y la mía es una película independiente además de que yo siempre favorezco que las películas lleguen a los cines. La huelga también motiva a que las películas independientes tengan vida y que los estudios vean que no son los únicos. Creo va a ser posible que estén (los actores)", considera.

"Se ha tenido una buena racha, estoy consciente de que difícilmente un director llegue a un festival como este. Supe que (en la convocatoria) les llegaron 2 mil y tantas películas y conseguir uno de los lugares pues nos pone felices", apunta.

En el elenco de "Memory" también están Elsie Fisher ("Masacre de Texas") y Merritt Wever ("Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia"). Por ahora no cuenta con fecha de lanzamiento en México, ya sea en festivales o cines.

La delegación mexicana en Venecia, festival que se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre, también está integrada por "A cielo abierto", ópera prima de Mariana y Santiago Arriaga, que irá en la sección Orizzonti; y Darío Yazbek ("La casa de las flores") que forma parte de "Pet Shop Boys", cinta en la que también actúa Willem Dafoe.

