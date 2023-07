Según informa el portal "The Irish Times", la artista irlandesa Sinéad O'Connor, conocida por su interpretación de "Nothing Compares to You", falleció este miércoles 26 de julio a los 56 años.

El fallecimiento se produjo tan solo 18 meses después de que su hijo, de 17 años, fuera hallado sin vida, tras haberse escapado de un hospital de salud mental en enero de 2022.

A lo largo de su trayectoria, Sinéad luchó contra problemas emocionales. Años atrás, reveló que cuando era niña, su madre abusó física y sexualmente de ella.

Respecto a su historial musical, el año pasado recibió el premio inaugural por el Álbum irlandés clásico en los RTÉ Choice Music Awards. En medio de los aplausos y ovaciones dedicó el galardón a “todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda".

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso.

Sinead O'Connor. Foto: Tomada de Instagram.

Sinead O'Connor se culpó por la muerte de su hijo

El 14 de enero de 2021, Sinead fue ingresada a un hospital luego de perder al joven. En aquel entonces publicó en Twitter que sentía que "la muerte de Shane no fue culpa de nadie más que mía", y compartió con sus seguidores que estaba en el hospital después de considerar también quitarse la vida.

"Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lo siento, molesté a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane", expresó, de acuerdo al medio briánico "Daily Mirror".

A principios de dicha semana, Sinead compartió detalles del funeral de su hijo y explicó que seguirá sus deseos, así que tendria una ceremonia hindú en la que sólo asistiría ella y su padre, Donal Lunny.

La cantante había tenido tendencias suicidas en el pasado. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

"Para su información, Shane era hindú. Así que el funeral será solo para su madre y su padre. Este también fue el deseo que Shane expresó en sus notas de suicidio", se leyó.

Días atrás, la artista había notificado a la policía sobre la desaparición de Shane.

La policía dijo que el caso de desaparición se cerró después de que se encontrara un cuerpo en la ciudad costera oriental de Bray, a unos 20 kilómetros (12 millas) al sur de Dublín.

O’Connor publicó en Twitter que su hijo, “la misma luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé, te quiero mucho. Descansa por favor”.

El joven también atentó contra su vida en dos ocasiones.

