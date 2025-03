Desde la primera vez que el público escuchó “Tumbos”, durante el Vive Latino, el tema despertó el entusiasmo y la gente lo empezó a aplaudir y a bailar intentando seguir a su creador, Meme del Real.

Después de “Princesa”, “Tumbos” es el segundo sencillo del disco que como solista está por lanzar el compositor, guitarrista, pianista, productor e integrante de Café Tacvba.

Este año Meme del Real ha emprendido su aventura como solista; fue así como la noche de este miércoles presentó en la colonia Roma el video de “Tumbos”, canción que desde la mañana comenzó a escucharse en todas las plataformas digitales.

“Tumbos” está lleno de humor, sugerencias y baile, del ambiente de calles, callejones, rincones y mercados de la Ciudad de México; un mundo urbano, en hilo con anteriores composiciones de Meme del Real. En “Tumbos”, él baila, y crea nuevos movimientos y gestos. Es el reflejo de un nuevo momento que está viviendo y que se ve que disfruta.

Lee también: Afirman que, por sus múltiples apariciones, Rubén Albarrán se convirtió en el "Derbez del Vive Latino"

Es la segunda canción de un disco que el músico espera presentar en este primer semestre. “Princesa” y “Tumbos” comparten el eclecticismo musical. En el caso de “Tumbos”, Meme del Real se dio el gusto de reunir bolero, bachata y beats electrónicos. Una vez más, a Meme lo acompaña en esta aventura el productor argentino Gustavo Santaolalla.

La noche de presentación, en un ambiente más de cabaret que de escenario para bailar, amigos del músico y medios de comunicación lo escucharon presentar el video, que fue dirigido por el cineasta Gregory Allen, quien asistió a la presentación, así como Ian y Kiara, jóvenes que protagonizan el video, que van “dando tumbos entre calles y callejones”, cómo se le oye cantar a Meme.

¿Cómo nació “Tumbos”? Esto es lo que le dijo Meme del Real a EL UNIVERSAL: “En mi casa, desde pequeño, se escuchó mucha música muy diversa. Mi papá era músico y tocaba en una orquesta donde tocaban música de todos géneros, pero especialmente para bailar. Entonces, desde siempre, se quedó ahí, en mí, y ahora ante esta canción, entre otras que estaba haciendo, de pronto dije: ‘¡Ay!, esta como que tiene un gesto ahí medio medio bachatesco. De pronto me gusta que aparezcan referencias que no estoy provocando pero que salen porque están ahí. En el fondo tenemos una cultura latinoamericana común, bien profunda, es importante validar lo que uno está sintiendo, viviendo y dejarlo fluir”.

Lee también: Ni Café Tacvba ni Los Caligaris; esta es la banda que más veces se ha presentado en el Vive Latino

Relató cómo es que la canción fue evolucionando al explorar otras ideas líricas: “Dije: ‘es como un bolero, bachata, no sé…’ y después: ‘¿qué pasa si se convierte en una canción más bailable, electrónica?’ La canción, en este caso, invitaba a explorar, a confrontar con algo que tal vez no era su naturaleza, y de pronto llegó a lo que es ahora, y me gusta”.

Aunque no cantó ni bailó “Tumbos”, el músico sí se sentó al piano para interpretar a una de las figuras que le han interesado, y de quien ha hecho varios covers, José José; esta vez interpretó: “Lo que no fue, no será”.

El músico también habló de este momento, de esta aventura:

“Estoy muy agradecido por esto, porque en verdad después de tantas experiencias y tanto tiempo trabajando con el grupo, pues uno puede decir: ‘¿Qué más?’ Y no es que yo esté buscando ‘¿qué más, qué más’. Estoy disfrutando de estar vivo, de tener a mi familia y a mis amigos, de estar aquí y de poder seguir explorando creativamente un camino que yo no había diseñado. La música es la que me está empujando y yo le estoy acompañando, entonces lo disfruto”, concluyó Meme del Real.

rad