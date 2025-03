Tal y como ocurrió con Jay de la Cueva el sábado, Rubén Albarrán se convirtió en el músico que más veces se subió al escenario del Vive Latino ayer, pues además de presentarse con K´Comixtles, su más reciente proyecto, fue invitado por varias bandas, para echarse el ya acostumbrado "palomazo", hecho que no cayó en gracia de las y los presentes, que piden al festival no permitir que artistas de renombre, como es su caso, equiparen toda la atención.

Pese a que en el cartel oficial del Vive, se indicaba que la única participación de Albarrán sería el domingo, junto a K´Comixtles, grupo de rockabilly, de reciente creación, la realidad es que desde el sábado su presencia en las instalaciones del Estadio GNP Seguros se destacó.

El sábado acompañó a los regiomontanos del Gran Silecio para interpretar "Dormir soñando"; su aparición generó euforia y los aplausos de quienes se encontraban en el escenario principal del festival.

El Gran Silencio se presentó en el escenario principal con Rubén Albarrán como invitado sorpresa. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL

Lee también: "Rubén Albarrán miente", dice su expareja; afirma que el cantante no quería reconocer a su hija

Sin embargo, la reacción de asistentes a la segunda fecha del Vive no mostraron el mismo gusto cuando, durante toda la jornada de música, el líder de Café Tacvba seguía apareciendo en diferentes escenarios y una variedad de bandas, durante sus presentaciones, para acompañarlos a la voz, pese que en, muchas ocasiones, no sabía la letra del tema que estaba interpretando.

Esto sucedió, por ejemplo, cuando Andrea Echeverri, de los Aterciopelados, contó a sus fans que tenía una sorpresa, mientras que Rubén se acercaba a ella y Héctor Buitrago para cantar con ellos.

Albarrán no tuvo ningún en pacho en denotar que no conocía a la perfección la letra del tema, no como para cantarla sin ningún apoyo.

"Marica, ¿la letra...?", lo cuestionó Echeverri.

"Yo no la traje, ¿tú la traes?", contestó el Tacvbo.

Rubén Albarrán, la sorpresa que los Atercipelados tenían para sus fans. El mexicano se unió a la banda en el escenario

Video: Citlalli Luna/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/qDMoADDJBv — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 16, 2025

Lee también: Rubén Albarrán, líder de Café Tacvba, se defiende: "no soy deudor alimentario"

El músico puso aprueba su energía, trasladándose de un lado a otro, pues también acompañó a Plastilina Mosh, La Lupita, El Haragán & Cía, K´Comixtlles; hasta se le cedió unos momentos para que diera la sorpresa a la audiencia, cantando "El baile y el salón", individualmente.

Y aunque él parecía estar satisfecho por su participación en el 25° aniversario del Vive, en redes sociales, distintos usuarios externaron su descontento de que Albarrán se presentase a cada provocación, pues creen que eso eclipsó los shows de las bandas por las que fue invitado a cantar a dueto.

La comicidad en los comentarios también fue destacable, pues hay quienes opinaron que Rubén está convirténdose en una clase de Eugenio Derbez, a quien no es raro verlo participando en varios proyectos de forma simultánea.

"¿Boletos de cinco mil pesos para ver en cada pinch* escenario a Rubén Albarrán?, no mam*n, Vive Latino".

"Rubén Albarrán de invitado con El Haragán, ooootra vez, en todo el Vive Latino".

"Ya Vive Latino, por favor, ya enfría a Rubén Albarrán y a cualquiera de sus proyectos, ya c*ga y cansa".

"Bueno... que el p*nche Rubén Albarrán va a estar en todos los actos del Vive Latino ¿o qué verg*s?"-

"Ojalá pronto jubilen al p*nche Rubén Albarrán, junto a todos sus proyectos insípidos y aburridos".

"¿Para qué invitaron a Rubén Albarrán al show de La Lupita si no hizo nadota?, ay no, traigo un coraje..."

"Rubén Albarrán ya cae gordo con su sonrisa de motorolo, paga la pensión, hdtpm".

"Deberían llamarlo ´Rubén Albarrán Fest Latino´, este c*brón es el Derbez del Vive Latino".

"No importa hacía dónde volteas en el Vive Latino, ahí estará Rubén Albarrán".

"He ido ocho veces al Vive Latino y en todos ha estado Rubén Albarrán".

"La neta no está chido ver a Rubén Albarrán en todos los shows, cael mal porque ni canta ni deja lucir a los que se están presentando".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc