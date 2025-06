Guadalajara. Con tres tequilas “encima”, que le dieron detrás del escenario, el realizador español Juan Antonio Bayona se declaró esta noche hijo bastardo de Guadalajara.

El director de “La sociedad de la nieve” y “El orfanato” recibió esta noche, en el marco del Festival Internacional de Cine que inicia en esta ciudad, el Mayahuel Internacional a su trayectoria.

Fue algo satisfactorio para el director, porque precisamente hace 25 años presentó su primer corto (“Mis vacaciones”) en el certamen de las tierras tapatías.

Lee también: Festival Internacional de Cine de Guadalajara rinde homenaje a Dolores Heredia

“Este premio es muy especial. porque tengo un montón de amigos mexicanos, por supuesto, Guillermo del Toro (“El laberinto del fauno”), el gordo cabrón, la verdad sin él no habría sido posible hacer ‘El Orfanato’, la película con la que he empezado mi carrera. Así que, gracias a él, estoy aquí. Me declaro hijo bastardo de Guadalajara”, dijo Bayona al recibir el premio.

“En mi carrera no he mirado nunca atrás y cuando ves estos vídeos (video recopilatorio de su obra, exhibido antes del premio) es cuando te das un poquito cuenta.”, añadió.

Durante la inauguración de la edición 40 del certamen también fueron reconocidos la actriz Dolores Heredia (“Santitos”) con el Mayahuel de Plata a su trayectoria y la productora Mónica Lozano (“No se aceptan devoluciones”) con el Mayahuel de Industria.

Lee también: "Soy Frankelda" da alma al cine en tiempos de Inteligencia Artificial

“Cada proyecto que he hecho lo he amado, mi corazón está expandido ahora”, expresó Heredia.

La bajacaliforniana bromeó y asustó al público cuando anunció el retiro de su actuación.

“Pero en 20 años, cuando me vaya a la playa a pasármela en bikini”, dijo.

Lee también: Cannes 2025: L’Oréal Paris regresa al prestigioso festival de cine; Renata Notni y Belinda destacaron en la gala

Lozano en tanto recordó que el festival es un encuentro entre los que hacen cine.

“Dicen que los 40s son los mejores años de la vida”, dijo en referencia al festival.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm