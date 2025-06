En la oficina de la Presidencia de la República hay un documento trabajado y presentado por la actriz Dolores Heredia y otros creativos mexicanos, a fin de que haya salas de cine en zonas rurales y se puedan proyectar ahí largometrajes nacionales, cuyo talón de Aquiles sigue siendo la exhibición pública.

El concepto le fue presentado originalmente al mandatario Andrés Manuel López Obrador en 2022, quien prometió trabajar juntos en la idea, pero no llegó a cristalizarse.

“El proyecto está hecho, el asunto donde se entretiene todo es en el recurso (económico), porque no podemos desangrar a la Secretaría de Cultura y al Imcine, se tendría que tener una coordinación entre diferentes secretarías o buscarlo en otros lados. La idea es empezar (con los cines) por zonas rurales, todo lo contrario a lo de siempre que ha sido del centro hacia afuera. Aquí se prevé empezar en las orillas de las orillas e irse acercando a zonas más urbanas. Ahora está en Presidencia, vamos a ver si ya le llegó a ella (Claudia Sheinbaum), es oportuno”, comenta Heredia.

La que habla es, desde hace más de tres décadas, una de las actrices más sólidas del cine mexicano.

Para hacer películas ha cobrado, a veces, sólo de manera simbólica, porque su interés es contar buenas historias. “Dos crímenes”, “Rudo y cursi”, “Santitos” y “Chicuarotes” son sólo algunas de sus cerca de 100 trabajos frente a cámara. Así que preocupación porque éstas lleguen a la gente, es genuino.

Hoy será homenajeada por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y se le otorgará el Mayahuel de Plata a su trayectoria, máximo reconocimiento del certamen, donde también ofrecerá una charla el domingo con motivo de un libro biográfico.

“Muchas veces y es algo que traigo en el corazón, de pronto nos esperamos un montón para reconocer y homenajear a nuestros cineastas, a gente querida, esperamos a que sean viejos y yo soy como intermedia (risas). Me sorprendió ver hacia atrás y lo que hecho en la vida, pero también me cayó el veinte que tampoco estoy tan chavita, pero no cumplo aún 60 años”, dice.

La actriz, originaria de Baja California, inició en el cine en 1990 con “Pueblo de madera”, de Juan Antonio de la Riva. Antes había hecho mucho teatro y decidió dedicarse al arte, algo sorprendente porque nadie de su familia estaba metido en eso.

“Lo más impactante de mi relación con el cine es que no me acuerdo de nervios como me ocurre con el teatro. Cada vez que doy función me quiero morir, (pensando) que ojalá haya un tornado sólo ahí, desbarate todo y no haya función, que haya un gran embotellamiento y no pase la función (risas). Pero el cine es un placer, como si llegara a La Paz, Baja California y mi playa favorita”, dice.

—¿Cómo has visto ha cambiado el cine en los últimos 35 años, cuando se hablaba de un nuevo cine mexicano?

—Ahora estamos, espero, ya sea como un final y el ocaso de este tipo de historias que no es que no se deban hacer, es que sorprende la cantidad de películas hechas sobre desaparecidos, sobre violencia, sobre narcos. El país también no ha parado de mostrar eso, pero siento que hay que darle la vuelta, tenemos que rascar en nuestro imaginario. El teatro también invadido de historias de violencia sexual, de desaparecidos, de víctimas del narco y, sin embargo, aquí seguimos. seguimos viviendo, seguimos conmoviéndonos por miles de razones. Por ejemplo, acabo de ver un cuarteto en medio de la guerra tocando, estaban haciendo que los demás se llenaran de belleza y era trágica la escena, pero no estaba contando el cuento directo. Y creo se tiene que pasar por ese análisis y reformular los temas. “Pedro Páramo” que acepté hacer es porque es sumamente violento, la violencia ahí está, pero vean cómo esta contada, si estás listo la verás, pero si no, pues también puedes ver un cuento del campo en México.

—Eres una mujer política, activista…

—Yo nací a la izquierda, mi corazón está ahí totalmente, aunque hay quien lo tiene a la derecha (risas). Me entusiasma, me impresiona mucho Claudia Sheinbaum, sus capacidades, es un buen momento para estar aquí y no despegarnos, es criticar, proponer y conversar. En cine (Imcine, Cineteca, CCC) puso a mujeres, eso no significa que por ser mujer tenemos la base ganada o decidamos bien, somos humanos, pero sí es hacer las cosas de otra manera y una tendencia a no caer en los mismos mecanismos. Creo que hay mujeres virtuosas de las que en este momento podemos echar mano.

—¿Alguna vez te diste cuenta que te pagaban menos que un compañero actor?

—Nunca me he fijado eso, no fue tema, porque siento que hice películas que, como no están en ese mundo de la industria comercial, no pagaban tanto. He hecho alguna donde le digo al director y al productor que, si dicen cuánto cobré, los meto a la cárcel, porque es una vergüenza y no quiero que digan que hago cosas por tres pesos (risas). Pero también llega un momento en que dices que, si alguien quiere hacer una película, debe partir de una base mínima. Yo no hago comerciales, vivo sólo de esto.

—Decía Silvia Pinal que la televisión da fama, el teatro tablas y el cine es la joya de la corona, pero tú has hecho poca tv.

—La televisión te da un entrenamiento chévere y para comer (risas), pero la verdad no ha sido el dinero lo que me ha tenido ahí. Yo ya hice muy tarde, lo primero fue en 2004, porque siempre decía que debía ser una buena historia, director y buena paga y todo se juntó en “Gitanas”, aún ahora la gente me sigue escribiendo por ella de países como Rumania y Chile.

Ahí aprendí a usar el apuntador. Cada vez me escribían chorotes más largos, más largos y más largos, me los daban en la mañana y tenía que decirlo en dos horas más, y en qué momento me los aprendía. Le dije a Jorge (Fons, director) y me contestó que usara el apuntador y le dije que jamás (risas). Me dijo que era una herramienta, lo aprendí a usar y me sentía más relajada con esos chorotes. La tele lo que te da es práctica y mucho rigor, porque debes cuidar más todo, porque todo mundo anda corriendo y debes lograr decirlo.