Con menos presupuesto que en años anteriores, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se apresta para su simbólica edición 40, a realizarse del 6 al 14 de junio próximos.

Los 40 millones de pesos con los que operará en este 2025 son similares a los del año pasado, pero con el agregado de una inflación superior al 3%, lo que significa que los costos se incrementaron.

El FICG, por sus siglas, estará integrado por 200 títulos, entre corto y largometrajes, procedentes de alrededor de 40 países.

El presupuesto procede de diversas instancias gubernamentales, como locales y estatales, menos de la federal.

Estrella Araiza, directora del evento cinematográfico desde 2019, recuerda años con más dinero y programación.

"El festival ya rondaba los 60 millones hace unos diez años y llegamos a las 400 películas, se ha tenido que ajustar todo; los recortes están, lo que intentamos es no bajar la calidad, ni la cantidad en lo posible. A cada película no es sólo tenerla y ya, sino que debe invertirse una cantidad de dinero para que estén en igualdad de condiciones", apunta.

La edición de este año ya dio a conocer a la selección mexicana, en donde 10 títulos, entre ficción y documentales, buscarán el premio Mezcal, máximo reconocimiento otorgado a la competencia nacional.

Entre ellas se encuentran "Doce lunas", protagonizada por Ana de la Reguera; "Autos, mota y rocanrol", sobre el concierto de Avándaro; "Un mundo para mi", ópera prima de Alejandro Zuno; "Isleño", de César Talamantes; "Llamarse Olimpia", de Indira Cato y "Boca Vieja", de Yovegami Ascona.

"Faltan algunas cosas por anunciar, como el homenajeado,pero ya está. Luego me da ansiedad por la gente que no se quedó, pero ya no hay más espacio", indica Araiza.

Portugal será el país invitado del evento cinematográfico. En la competencia Iberoamericana se encuentran, entre otros, "Cuerpo celeste" (Chile); "Esta isla" (Puerto Rico); "Oro amargo" (Uruguay) y "La Quinta" (Argentina).

En largo de animación destaca la presencia mexicana de "Soy Frankelda", de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, primer largometraje nacional hecho en Stop Motion, la técnica que requiere tomar 24 fotografías en distintas posiciones a un puppet, para un segundo de movimiento.

Los homenajeados

La actriz Dolores Heredia (“La liberación” y “Pedro Páramo”), así como la productora Mónica Lozano (“No se aceptan devoluciones” y “Amores perros”) serán homenajeadas en el certamen con el Mayahuel de Plata y el Mayahuel Industria, respectivamente.

También recibirá un reconocimiento especial Denisse Guerrero, vocalista del grupo Belanova, de quien se proyectará en gala a beneficencia un documental llamado “Murió la fantasía”; al igual que la actriz trans chilena Daniela Vega (“Una mujer fantástica”).

La edición 40 del FICG también verá nacer una nueva sección dedicada al cine de género, es decir, terror, ciencia ficción y fantasía, en la que se proyectarán filmes como “No dejes a los niños solos”, “Faro” y “Patio de chacales”.

“Era algo que el público nos pedía desde hace años y ya desde ahora estará con nosotros, nos permitirán hacer funciones de media noche”, adelanta Araiza.

rad