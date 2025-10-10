Martha Higareda está por conocer a sus mellizas, y previo a la llegada de sus hijas, la actriz de 42 años analiza su estado físico, el cual califica como el mejor estado fit, es decir, tener un "cuerpo fit" se refiere a un estado de buena salud y forma física, caracterizado por un bajo porcentaje de grasa corporal, buena musculatura, fuerza y resistencia.

Hihareda compartió cono sus fans una fotografía en la que deja al descubierto su doble embarazo, y orgullosa comparte:

"¿Qué cuerpo está mas fit, y más en forma? La respuesta es el de embarazada. ¡Si! Investigadores descubrieron que durante el embarazo nuestro cuerpo acelera 2.2 veces nuestro metabolismo. Eso es más que los ultra maratones, medallistas olímpicos y soldados", escribió.

Martha analizó lo que logra el cuerpo de una mujer embarazada de un bebé o de dos, como es su caso:

"Esto significa que cada latido, cada respiro es como correr un maratón todos los días por 270 días seguidos. El cuerpo aumenta su sangre hasta un 50% más, el corazón trabaja el doble, y usamos la energía para mantenernos y ayudar a crecer a otro ser humano (o dos)".

La actriz Martha Higareda presume su estado más fit: emabrazada.

La esposa de Lewis Howes dijo que en el embarazo se vive una transformación física, espiritual y emocional, y que a la par de ello, la mujer sigue en movimiento haciendo uno de los actos más demandantes y a la vez más bendecidos.

El nacimiento de sus hijas será la cereza del pastel en la relación de Martha Higareda y Lewis Howes, quienes se casaron en febrero de 2024 en un evento íntimo en la Riviera Maya, Quintana Roo, y poco tiempo después sorprendieron con la noticia de su doble embarazo.

