La Malinche, lejos de ser “la mala” en la historia de México

Favoritos al Nobel de Literatura 2025: Gerald Murnane, Can Xue y László Krasznahorkai lideran las apuestas

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

La maternidad siempre fue una etapa queanheló, y ahora que está a punto de dar la bienvenida a sus mellizas, la actriz recordó lo complicado que fue quedar embarazada.

En el podcast que conduce junto a Yordi Rosado, “De todo un mucho”, compartió que enfrentó una complicación médica debido a la aparición de nueve miomas que le impedían concebir.

“No iba a poder lograrlo, porque tenía una situación que no siempre se habla. Muchísimas mujeres, alrededor de 7 de cada 10, padecemos algo llamado miomas, que son tumores benignos que pueden crecer dentro del útero, en sus capas o en su parte exterior”, explicó.

Este tipo de tumores afectan la vida reproductiva. Martha mencionó que los tumores tenían distintos tamaños y que uno de ellos era particularmente grande.

Ante esta situación, inició una búsqueda para lograr concebir y descubrió la biodescodificación, una técnica que vincula las emociones con los problemas físicos del cuerpo. “Obviamente la cirugía era una opción, pero ya sabes que me gustan las terapias alternativas antes de recurrir al bisturí”, dijo, explicando que tomó sesiones donde “básicamente te relacionan todo lo que te pasa a nivel físico con tus emociones”.

Durante el procedimiento, la cuestionaron sobre su relación con la familia y si se sentía responsable de ellos. Entonces se dio cuenta de que se había olvidado de sí misma por el bienestar de los suyos: “Siempre estaba aportando en la casa para todo, y de hecho empecé a tomar terapia cuando ya había ayudado a mis papás a tener su casa, a mi hermana a tener su departamento, y en ese momento yo solo era dueña de mi coche. En defensa de mi familia quiero decir algo: nunca me lo exigieron ni me lo pidieron”.

Pronto comprendió que eran nueve personas las que dependían de ella, y eso le impedía “tener más hijos”: "fue una lloradera y me dijo:' ahorita tu cuerpo te está diciendo, no te puedes embarazar, porque ya estás embarazada, ¿para qué quieres tener más hijos?, si tu cuerpo cree que ya tienes nueve y tu psicología también", aseguró.

Al atender sus emociones y su salud física, finalmente pudo cumplir su sueño de convertirse en madre nuevamente.

