Marlon Colmenarez entra a “La casa de los famosos México" y aclara su relación con Wendy Guevara

Marlon Colmenarez, el gran amor de Wendy Guevara, entró la noche de ayer a “La casa de los famosos México” para dedicarle algunas palabras de ánimo, entregarle un ramo de flores y sobre todo aclarar la relación que mantiene con la youtuber.

Todo esto sucedió durante una nueva dinámica que se llevó a cabo en el programa, llamada “congelados”, donde al sonar una alarma nadie podía moverse, de lo contrario sería nominado automáticamente; según las instrucciones que dio "La jefa":

Fue así que los siete participantes tuvieron que mantenerse inmóviles, pero la producción tenía preparada otra sorpresa, en ese mismo momento las puertas de la casa se abrieron y entró Marlon con un ramo de rosas y una enorme sonrisa.





La influencer se reencontró con su gran amor, Marlon Colmenarez. Foto: Instagram

Colmenarez inmediatamente se dirigió hasta donde estaba Wendy y poniéndose enfrente de ella colocó las flores en sus manos y le dedicó unas emotivas palabras: “Estoy muy feliz de verte chiquis. Vine a verte porque habías pedido mucho que viniera, no te muevas, te voy a poner esto en tus manos (el ramo). Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, te amo muchísimo, no sabes cuánto te extraño", dijo.

Marlon besó y abrazo a la influencer y le aseguró que la estará esperando afuera, una vez que el show termine y ella sea la ganadora: “Síguele haciendo como lo estás haciendo, confío en que lo vas a lograr. Te extraño mucho, no decepciones a todo México, ya falta poco, te amo con mi vida y te estoy esperando afuera", pero antes de irse, también se dirigió a Nicola Porcella, con quien se le ha relacionado a Guevara al interior de la casa: "Nicola, contigo todo bien papi”, agregó.





Cuando nuevamente sonó la alarma todos se descongelaron y Wendy se puso sentimental con Emilio Osorio, mientras se aferraba a sus flores.

“Marlon gracias, es un amor, todavía no me la creo, no creí que pudo haber sido él, qué buenote se veía”,

¿Wendy y Marlon, son novios o amigos?

Ante la duda de que si Marlon y Wendy eran novios o amigos, el joven aclaró la situación diciendo que únicamente eran amigos, pero se tienen demasiado cariño, desde que se conocieron cuando él era stripper en un centro nocturno.

“Hay muchas formas de amar, yo la amo como la persona más importante, es mi mejor amiga, ella siempre lo ha dicho, en YouTube, en todos lados, que somos amigos, lo que la gente quiera creer es otra cosa de lo que nosotros sabemos”.

