Marisol González revive la relación que tuvo con el "Canelo"; ella fue "intensa" y él "celoso"

Marisol González recuerda el noviazgo que tuvo con Saúl "el Canelo" Álvarez, hace más de 10 años, pues pese a que estuvieron a punto de llegar al altar, luego de que el boxeador mexicano le entregara un anillo de compromiso, hubo otros factores más fuertes que el amor que sentían uno por el otro el que hizo que terminaran su relación, sin embargo, la conductora confía que, después del rompimiento se deprimió mucho, pues siguió amándolo.

En una entrevista con Mara Patricia Castañena, Marisol, que comenzó su carrera en los certámenes de belleza, contó que, luego de debutar en el mundo de la televisión, se decantó por el área de deportes, en la que comenzó a fungir como comentarista, logrando una muy buena aceptación por parte del público, gracias al apoyo y consejos de Toño de Valdés y Enrique Burak; fue precisamente cuando cubría eventos deportivos que conoció a "el Canelo".

De acuerdo con la conductora de "Hoy", fue mientras cubría las peleas de "Sábados de box" cuando tuvo su primer encuentro con el boxeador, en una competencia que tuvo lugar en Puebla, en el 2009: "En uno de mis múltiples viajes y me tocaban las peleas y me decían: ´-Te va a tocar cubrir a ´el Canelo´, es el chavo que viene como la promesa fuerte´, estaba empezando, él tenía 19 años, imagínate...", recordó.

Lee también: Fabián Chávez, compañero de telenovela de Mike Santana, habla de lo último que supo de él

Fue así que reconoció, entre risas de complicidad con la periodista mexicana, que le llevaba siete años, pero que nunca sintió la diferencia de edad que existía entre ellos, pues aseguró que, cuando conversaba con él, demostraba lo madura que era: "Cuando tú platicabas con él, jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro".

Además, Marisol recordó que fue poco a poco que comenzaron a frecuentarse, pues en una ocasión, cuando Canelo tenía un entrenamiento en la Ciudad de México, le pidió a la conductora que se vieran y comenzaron su relación, la cual, tuvo una duración de un año y, a partir de ahí, rompieron y regresaron en varias ocasiones, pero los problemas que se habían generado ya no se pudieron solucionar.

"Pero, evidentemente, la edad -quieras que no- sí llega a influir...", consideró, pero la exMiss de belleza no culpó a Canelo, sino que aceptó sus culpas, pues recordó que era muy "intensa" con él, así como ambos eran muy celosos entre sí, pero la gota que derramó el vaso fue cuando el boxeador le pidió que se casaran pues, aunque ella aceptó muy contenta, el compromiso causó mucha presión dentro de la relación, pues ella temía que él fuera muy joven, pues como le dijeron su mamá y su papá, al deportista le faltaba mucho por vivir.

Lee también: ¡Irreconocible! Mariana Botas presume su nueva figura y en redes le piden la receta

"A mi lo que me daba miedo es que yo decía: ´-Él está creciendo, a él todavía le falta mucho por recorrer, yo le llevo cierta edad´, 27, 28 tenía yo en ese entonces", destacó.

Después de que la conductora y el boxeador terminaron su relación, Marisol reconoció que sufrió mucho, pues fue grande el amor que sentía por Canelo, sin embargo, aseguró que de él y su historia sólo guarda buenos recuerdos, pues con ella demostró el gran corazón que tenía.

"Yo lo amaba mucho, mucho, mucho... yo estaba muy enamorada de Saúl, por más de que terminamos, yo estaba superenamorada", por eso "yo siempre de él me voy a expresar como todo positivo, porque la parte que a mí me tocó a de él, siempre fue una persona muy noble, admirable, en todos sentidos una gran persona, guardo puros recuerdos muy bonitos, creo que no era el momento", reflexionó.

Finalmente, la comentarista de deportes aclaró que trató de regresarle el anillo de compromiso que le entregó, pero él nunca lo aceptó, por lo que le pidió a su mamá que se lo guardase, pues era un tema que le dolió mucho aceptar, pues se considera una persona aprehensiva.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc