¡Irreconocible! Mariana Botas presume su nueva figura y en redes le piden la receta

Mariana Botas ha recibido cientos de elogios luego de su presencia en el Carnaval de Veracruz, al que asistió a lado de su inseparable amiga Jessica Segura, pues en el evento lució despampanante con un outfit que no sólo refrendó su buen estilo para vestir, sino la gran disciplina que mantiene, pues desde hace meses presume una figura que se le ha aplaudido mucho en redes, a tal grado que sus seguidores ya le pidieron la receta para conocer cómo le ha hecho para perder peso y mantenerse con el paso del tiempo.

La actriz, que se dio a conocer por su participación en telenovelas infantiles y, más tarde, por su aparición en la comedia "Una familia de Diez", es una de las consentidas del público, debido a su gran autenticidad, pues así como ella misma se ha descrito en "Envinadas", el canal de YouTube que comparte con Daniela Luján y Jessica Segura, es una persona "sumamente sincera" y "sin filtros", por lo que se ha ganado no sólo el cariño de la gente, sino que con las anécdotas que suele compartir ha generado un halo de identificación con su más de 940 mil seguidores.

Es esa misma familiaridad que Mariana, de 33 años, ha sembrado con sus fans la que también ha producido que, en su mayoría, reciba comentarios positivos y llenos de halagos, sobre todo, ahora que la actriz también se ha convertido en influencer, pues a través de "Envinadas" ha compartido algunos de los pasajes que han marcado su vida; uno de ellos tiene que ver con la inseguridad que un día le causó su aspecto físico, pues destaca que no es fácil desarrollarse en el medio artístico, donde la apariencia es clave para ser bien aceptada o aceptado.

De hecho, fue en su participación en "Pinky Promise", el canal de YouTube de la cantante de JNS, Karla Díaz, en el que respondió a una pregunta de uno de sus fanáticos acerca de si había sufrido alguna vez discriminación por su aspecto físico, a lo que la actriz contestó que, por lo menos, si se ha llegado a sentir "calificada", pues en el mundo de la televisión el físico es parte importante de lo que define si una persona alcanza aceptación del público o no, situación que se le ha complicado pues dijo que ella no entraba dentro del estereotipo de muchas artistas.

"La verdad yo nunca he sido el estereotipo perfecto; nunca he sido la más esbelta, la más alta, la más, creo que en este mundo en el que nos desarrollamos, el físico es sumamente importante, entonces si subes un kilo de más ya estás gorda, si bajas un kilo de menos ya estás anoréxica", expresó.

En esa misma entrevista, la actriz dejó en claro que los halagos podían, cuando pierdes peso, pueden llegar a ser buenos, sin embargo, cuando se ganan kilos, ocurre totalmente lo contrario, pues las personas suelen atacar, de la misma manera que puede hacerlo la prensa con encabezados hirientes, sin tener en cuenta que detrás hay una persona con sentimientos y con una lucha ante sus inseguridades.

"Realmente la gente no sabe lo que luchas en tu vida (...) Lo he sufrido, porque cuando bajo de peso es las notas es de: ´-No mam**, te ves increíble´, pero cuando no es: ´-Mariana Botas está subida de peso´"., destacó.

Fue entonces, que aunque la actriz reconoció que no era feliz con su físico, debido a que desearía lucir distinta, es una situación con la que ha aprendido a vivir, por lo que, en la actualidad, ya aprendió a aceptarse a sí misma, lo que le ha traído mucha dicha y, sin duda, lo transmite, pues no sólo ha demostrado el gran esfuerzo que ha hecho para alcanzar su peso ideal, sino que se ha mantenido, razón por la que es muy aplaudida en redes, y aunque en esos comentarios, sus fans le indican lo bien que lucen, siempre destacan, por encima de todo, el buen corazón que Mariana tiene.

melc