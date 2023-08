Mariana Seoane cuenta que Luis Miguel la ayudó a superar a Adolfo de Los Temerarios

Mariana Seoane volvió a hablar del romance que sostuvo con Luis Miguel, luego de que fuera criticada por "presumir" la época en la que coincidió con "el Sol de México", por lo que que aprovechó para aclarar que nunca había dicho que habían sido novios pues eso no sucedió, pero destacó que sí tuvieron una historia que asegura que se llevara a al tumba, pues el cantante se portó muy bien con ella, en una época en la que seguía con el corazón roto por su ruptura con Adolfo Ángel Alba, integrante de Los Temerarios.

Mientras Adolfo Ángel y Gustavo Ángel, integrantes de Los Temerarios, anunciaban su separación, luego de 46 años tocando juntos, Seoane rememoraba la relación que sostuvo con Adolfo, "el Temerario mayor", a principios de los 2000 y es que, aunque su relación no fue muy duradera, si fue una de las que más le han enseñado y, además, la que le dejó más roto el corazón, sin embargo, ahí estuvo Luis Miguel para confortarla, o así es como la cantante lo recordó en una entrevista con "Ventaneando".

Pero no sólo "Mickey" estuvo para ella cuando más lo necesitaba, sino que Mariana también fue un gran apoyo para el cantante pues aseguró que, en la misma época en que ella terminó su relación con el Temerario, Luis Miguel había sufría la ruptura de su relación con Mariah Carey.

"Nos encontramos en un momento muy hermoso de nuestras vidas porque él, estaba saliendo de su relación con Mariah, y yo estaba terminado con Adolfo Ángel, ´el Temerario´, entonces yo tenía el corazón roto", recordó.

Y si bien, la famosa no recuerda haber llorado frente al "Sol" al recordar al Temerario, sí tiene presente que entre ellos fueron un apoyo mutuo, pues se distraían, por ejemplo, jugando backgammon​, el cual le enseñó a practicar el cantante.

En esa misma entrevista, la intérprete de "Me equivoqué" aclaró que en ningún momento ha expresado que fue novia de Luismi, pues aunque destacó que salieron en el 2003, lo suyo no acabó de concretarse en una relación, sin embargo, destacó que vivieron muy buenos momentos de los que nunca hablará por respeto a la confianza que, en su momento, le tuvo el cantante.

"Yo jamás he dicho que fui novia de Luis Miguel, yo dije que salí con Luis Miguel (...) recuerdo muchos momentos increíbles y todo lo que he platicado con Mickey me lo llevaré a la tumba".

Esta no es la primera vez que la cantante habla del duro momento que vivió al separarse de Adolfo Ángel, a quien conoció entre el 2001 y 2002, cuando el músico se fijo en ella y le pidió a Arleth Terán, amiga que tenían en común que se la presentase, pero Mariana se negaba, hasta que un día, saliendo de un concierto de Elton Jonh, al que acudieron Arleth, Mariana, su madre y el actor Aitor Iturrioz, el cantante los alcanzó en un restaurante en La Roma, donde cenaron, que la cantante se sintió cautivada por la mirada y forma de ser del Temerario.

Sin embargo, su noviazgo duró poco menos de un año pues Seoane se convirtió en una persona muy celosa a su lado, debido a que él, sin importar que ella estuviera presente, hablaba con otras mujeres a los eventos que acudían juntos.



