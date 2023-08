Por acusación de abuso sexual, hija de Coco Levy le dio la espalda: "Estoy solo"

Han pasado más de siete meses desde que Danna Ponce concedió el perdón a Coco Levy, luego de haberlo acusado de abuso sexual, y es hasta ahora que el productor vuelve a hablar del caso pues asegura que, si bien, la actriz dio por terminada la demanda que interpuso en su contra, fue porque la joven le pidió dinero para poner punto final al proceso legal, el cual, además de provocar que perdiera su trabajo en Videocine, también produjo que su hija mayor dejara de hablarle.

Desde que su madre, la conductora Talina Fernández, murió, Coco se había concentrado en dar declaraciones exclusivamente acerca del deceso de su madre y los pormenores alrededor de su partida, pues de los dos hijos de la "Dama del buen decir" que aún se mantiene con vida, fue él al que dejó como albacea de su herencia. Sin embargo, meses antes del deceso de la presentadora de TV, su hijo se vio involucrado en una serie de acusaciones muy graves que lo pusieron bajo el ojo del huracán.

En junio del 2022, la actriz Danna Ponce dio a conocer que había sido víctima de abuso sexual por parte de Levy, situación que tuvo lugar en las instalaciones de Videocine, donde Coco fungía como el director de producción de la distribuidora cinematográfica, por lo que, al poco tiempo de que la actriz hiciera estas declaraciones, el también actor perdió su empleo y su reputación se puso en duda pues, aunque Danna fue la única que lo denunció formalmente, otras jóvenes alzaron la voz para expresar que también habían sido abusadas por el hijo de Talina.

Sin embargo, al cabo de siete meses, Ponce concedió el perdón a Levy, asegurando que, si lo hacía, era para recobrar la paz mental que había perdido desde que hizo pública la experiencia que vivió con el actor, y no porque se retracta de las acusaciones de abuso que hizo. En ese momento, Coco no emitió ningún comentario respecto a su situación legal pero, ahora, es cuando decide romper el silencio.

En una entrevista para "Ventaneando", Coco expresó que Danna fue quien buscó a sus abogados para pedirles una cantidad de dinero para que retirase la demanda, propuesta que él aceptó. Con esta aclaración, el productor quiso destacar que, en ningún momento, fue él quien le hizo un ofrecimiento para que se olvidase el caso pues siempre estuvo dispuesto a que el proceso siguiera su curso de la manera en que las autoridades lo estipulasen.

"Yo sé que muchos van a decir... todos van a decir: ´-No, pues le ofreciste una lana a la chavita´. No, no yo estaba en le proceso cuando ella llamó y dijo: ´-Mejor dame una lana y lo cancelamos´ (y) se canceló por completo a nivel judicial, se terminó hace mucho tiempo", destacó.

También habló del impacto que produjo en su familia las acusaciones que Danna hizo pues, a raíz de esto, una de sus dos hijas, las que tuvo a lado de la actriz Susana Lozano, se distanciara de él, debido a que se puso de lado de la acusante, asegurando que su primogénita y él han tenido diferencias debido al radicalismo ideológico de la joven.

"Mis hijas... una está medio complicada, tiene una bronca conmigo, no me ha dejado hablar con ella, no está cerca de mí, mi hija y su radicalismo, pero sí hay una fractura, yo estoy solo y no hay momento en que no la extrañe", expresó.

También destacó que no tiene mucho contacto con su hija mejor, esto debido a que vive en Japón y la única vía de comunicación que tienen es por mensajería celular.

Simultáneamente, Coco dio crédito a aquellas personas que nunca dudaron de su inocencia, como fue el caso de su madre, doña Talina, y su pareja actual, Sussan Taunton, para la que ahora trabaja, pues está impartiendo un curso de estructura de guion, en la escuela de la actriz.



