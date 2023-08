Jason Momoa es captado en el "slam" de un concierto de Metallica

Jason Momoa se ha dado a conocer por su particular sencillez pues, pese a que es uno de los actores más famosos de Hollywood, no deja de hacer su vida cotidiana como lo haría cualquier persona que no se dedica al medio artístico, y volvió a demostrarlo este fin de semana, luego de asistir al concierto que Metallica ofreció en Los Ángeles, pues hasta se unió al slam como cientos de fanáticos que se golpeaban con los hombros y la espalda tratando de mantener el equilibrio y no caer en el piso.

La agrupación comenzó con su gira "M27 World Tour" el pasado 27 de abril, a partir de ahí, Metallica ha ofrecido 14 fechas en Europa y América del Norte, por lo que, este fin de semana, tocó el turno de sus fanáticos estadounidenses, quienes se dieron cita este viernes en el SoFi Stadium, recinto que tiene capacidad de 70 mil espectadores, entre los cuales, se encontraba uno de los actores más cotizados por los directores hollywoodense; Jason Momoa.

El actor de 44 años sorprendió a sus seguidores cuando compartió una serie de publicaciones en la que denotó el entusiasmo que experimentó al ver en vivo a una de sus bandas de rock favoritas, aunque más que por él mismo, Jason demostró el fervor que tenía de que su amigo Travis Synder pudiera escuchar a la agrupación tocar éxitos como "Seek & Destroy", "Creeping Death", y "Am I Evil?", pues, en la actualidad se encuentra frente a una dura batalla contra la leucemia y aunque no pudo estar presente en el recital, Momoa se encargó de que no se perdiera ni un instante, ya que se conectó con él por videollamada.

Aunque, en principio, tenían planeado que Travis pudiera estar en el concierto presencialmente, su amigo tuvo que visitar el hospital de última hora, aunque Jason aseguró que no se trató de ninguna emergencia: "Pero (él) está bien y sanando".

El actor también agradeció a los miembros de Metallica por formar parte de este plan, ideado por él y Travis, quien estuvo a poco de conocer a la banda, uno de sus "sueños", según explicó el actor y, aunque no tuvo la oportunidad de tratarlos en persona, los músicos se conectaron desde la distancia y saludaron a su admirador mientras se encontraba en el hospital.

"Lo teníamos todo preparado. Estoy muy agradecido por todos los que hicieron posible que Travis viera a Metallica y Pantera (...) Este fue un sueño para Travis (...) Estoy muy agradecido con Metallica por conectar con él. Ustedes son la banda sonora de nuestras vidas", describió en su cuenta de Instagram.

Esta publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías y videos donde el actor de "Aquaman" posa con algunos integrantes de la banda mientras "videollamea" con Travis, así como compartió un fragmento de la canción "Fight fire with fire", uno de los mayores éxitos de la banda, por ello, cuando la banda comenzó a tocarla, sus fans dieron paso al slam y al que se unió el actor mostrando que es tan enérgico como los personajes que interpreta en la gran pantalla.

Jason Momoa moshing at a Pantera concert. pic.twitter.com/aLLOJZpGEn — CONSEQUENCE (@consequence) August 28, 2023

Otras de las personalidades que asistieron que acudieron al evento en el que, por cierto, también tocó Pantera, fueron John Travolta y Tommy Lee.



