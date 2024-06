Ely Guerra se toma un relax a ritmo de cumbia

La cumbia es un género musical que ha sido abanderado por Celso Piña, quien que le ha cantado a la libertad en temas como “Cumbia lunera” y ha sido internacionalizado por artistas como Los Ángeles Azules. Bajo esa bandera, es Ely Guerra quien ahora se siente feliz de poder sumarse a esos ritmos.

“Me gustan las canciones, me gusta cantarlas, representan letras bellas que se acomodan a mi estilo de vida, que me prometen cosas y me ayudan a ser una mejor intérprete, a imprimir emociones”, asegura Ely, quien actualmente interpreta canciones de La Sonora Santanera y La Sonora Dinamita en el concepto Cumbia Machine.

El proyecto, encabezado por Erik Rubín, busca llevar a intérpretes, usualmente enfocados en otros géneros musicales, a cantar y grabar sencillos de cumbias.

“La cumbia no es algo desconocido para mí, cuando me dijeron, ‘¿quieres cantar? Aquí podemos’, y me aseguraron que podría cantar lo que quiera acepté, sobre todo para poder imprimir mi personalidad a las canciones”, recuerda Guerra, quien se integró al concepto desde el año pasado.

La cantante es quien lleva las riendas de su carrera independiente desde hace poco más de una década, no cuenta con financiamiento de disqueras y otros aparatos que potencien sus creaciones musicales, algo que, asegura, le ha otorgado la suficiente libertad creativa para hacer todo tipo de canciones, algo que también ha encontrado en Cumbia Machine.

“Me siento arropada, cobijada, puedo ser yo misma y combinar mis convicciones con mi pasión, que es la música”, dice.

El resultado de este proceso es su nueva canción, “Me iré a gozar después”, la cual Ely escribió con la intención de hacerla “arrabalera”, quizás ranchera. Un tema que estaba guardado y que finalmente sale del cajón ahora que ella se siente lista de darlo a conocer, precisamente, a través de la cumbia.

“Siempre he escrito lo que pienso, lo que siento políticamente hablando; desnudando mi realidad y retratando mi realidad, la mujer mexicana que soy. Pero es divertido de vez en cuando escribir otras cosas desde otra ventana, divertirme; simplemente crear y saciar esa necesidad de hacer canciones”.

Con ayuda de Erik, quién respaldó la producción del tema, la cantautora concretó su sencillo, ya disponible en plataformas digitales.

Ahora, Ely está enfocada en preparar su show acústico para el festival Hera, el 24 de agosto.