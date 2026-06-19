Mariana Ochoa no quiere que las mujeres dependan de nadie.

Después de convertir en canción la experiencia que vivió tras su divorcio en “La pensión”, la cantante considera que el verdadero empoderamiento femenino comienza desde la independencia económica.

“Está muy bien enamorarse, formar una familia, pero tengan los hijos que ustedes mismas puedan mantener si algún día se encuentran solas. Creo que la libertad de nosotras como mujeres empieza por nuestro bolsillo. Cumplan sus sueños, trabajen y sean libres”, dijo en entrevista-

La ex-OV7 promociona “Déjame el tequila”, sencillo junto a Andrés Zuno que estrena hoy en plataformas y cuyo video llegará la próxima semana.

El tema explora en las relaciones donde dos personas terminan atrapadas entre el orgullo, la dependencia emocional y las segundas oportunidades.

Para la también actriz, el tema representa una continuación natural del proceso personal y artístico que comenzó hace un año con “La pensión”, cuando decidió hablar sobre los desafíos que enfrentan miles de mujeres que sacan adelante solas a sus hijos.

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“Sobre todo cuando hay una ruptura y tienes hijos. Cuando tienes una pareja crees que siempre vas a contar con ella pero la realidad es que 70% de las mujeres en México sacamos solas a nuestros hijos”, señaló.

La canción retrata a dos personas que se aferran a una relación que ya no funciona, situación con la que ambos intérpretes admiten identificarse.

“Sí he sido migajera, pero estoy cambiando. Yo creo que todos en algún momento nos hemos enamorado de la persona no correcta y ahí anda uno rogando pedacitos de amor”, confesó Mariana.

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