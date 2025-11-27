A través de redes sociales se dieron a conocer los nuevos talentos que se incorporarán a “Shrek 5”, la próxima película de DreamWorks Animation. El anuncio fue presentado como si el propio ogro estuviera chateando con los actores que darán voz a sus hijos.

De esta manera se confirmó que Marcello Hernández y Skyler Gisondo interpretarán a los hijos de Shrek y Fiona en su versión adulta, tal como ya se había mostrado en el primer adelanto con Zendaya.

The Brogres have entered the chat. pic.twitter.com/LAQrSfmrXE — Shrek (@Shrek) November 27, 2025

¿Quiénes son Marcello Hernández y Skyler Gisondo?

Marcello Hernández es un comediante y actor de ascendencia cubana y dominicana que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a sus sketches y apariciones televisivas desde su debut en 2022. A sus 28 años, ha participado en diversas comedias y series, entre ellas:

“ The Improviser ”

” “ Dying for Sex ”

” “Happy Gilmore 2”

Por su parte, Skyler Gisondo es un actor estadounidense conocido recientemente por interpretar a Jimmy Olsen en “Superman”, dirigida por James Gunn. Entre sus papeles destacados figuran producciones como:

“ Dr. House ”

” “ The Amazing Spider-Man ”

” “ Licorice Pizza ”

” “The Righteous Gemstones”

Aunque en el primer avance ya se había confirmado el regreso de Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Díaz como Fiona, ahora también se suman nuevas estrellas. Zendaya dará voz a Felicia, mientras que Marcello Hernández interpretará a Fergus y Skyler Gisondo será Farkle, los hijos del protagonista.

Universal Pictures, estudio responsable de “Shrek 5”, anunció además el retraso del estreno. La película, prevista inicialmente para 2026, llegará finalmente a los cines el 30 de junio de 2027, donde competirá directamente con producciones como “Avengers: Doomsday” y “La Era de Hielo 6”.