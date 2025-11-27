Más Información

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

A través de redes sociales se dieron a conocer los nuevos talentos que se incorporarán a “”, la próxima película de DreamWorks Animation. El anuncio fue presentado como si el propio ogro estuviera chateando con los actores que darán voz a sus hijos.

De esta manera se confirmó que Marcello Hernández y Skyler Gisondo interpretarán a los hijos de Shrek y Fiona en su versión adulta, tal como ya se había mostrado en el primer adelanto con Zendaya.

Lee también

¿Quiénes son Marcello Hernández y Skyler Gisondo?

Marcello Hernández es un comediante y actor de ascendencia cubana y dominicana que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a sus sketches y apariciones televisivas desde su debut en 2022. A sus 28 años, ha participado en diversas comedias y series, entre ellas:

  • The Improviser
  • Dying for Sex
  • Happy Gilmore 2

Por su parte, Skyler Gisondo es un actor estadounidense conocido recientemente por interpretar a Jimmy Olsen en “Superman”, dirigida por James Gunn. Entre sus papeles destacados figuran producciones como:

  • Dr. House
  • The Amazing Spider-Man
  • Licorice Pizza
  • The Righteous Gemstones

Aunque en el primer avance ya se había confirmado el regreso de Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Díaz como Fiona, ahora también se suman nuevas estrellas. Zendaya dará voz a Felicia, mientras que Marcello Hernández interpretará a Fergus y Skyler Gisondo será Farkle, los hijos del protagonista.

Lee también

Universal Pictures, estudio responsable de “”, anunció además el retraso del estreno. La película, prevista inicialmente para 2026, llegará finalmente a los cines el 30 de junio de 2027, donde competirá directamente con producciones como “Avengers: Doomsday” y “La Era de Hielo 6”.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025. Foto: Fátima Bosch / IG

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025

¿Por qué es tan rica? Mientras Carlos III presume una monarquía “austera”, investigaciones afirman que es la más cara de Europa. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

¿Y la austeridad? Mientras Carlos III presume una monarquía limitada económicamente, investigaciones afirman que es la más cara de Europa

Enojo por reaparición de Sergio Andrade; en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia". Foto: Sergio Andrade / YouTube

Reaparición de Sergio Andrade genera indignación y en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia"

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista. Foto: Tomada de Instagram @robertopalazuelosbadeaux

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia. Foto: AFP

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia

[Publicidad]