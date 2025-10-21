Más Información

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

El Louvre reabrirá sus puertas, pero la Galería de Apolo seguirá cerrada tras el robo de joyas

Museo de Antropología lamenta robo en el Louvre: “Es un acto que se debe condenar”

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, asegura que no retrata la guerra ni la violencia por ser “muy frágil”

“Hemos fallado”, reconoce Francia ante robo del Louvre

La música de los jóvenes, desde Tijuana a Yucatán

Mientras permanece en "", fuera del reality ha surgido una nueva polémica que lo involucraría en supuestos problemas legales con su novia actual, Miriam García.

Hace un par de días, en su canal de YouTube, la periodista Ana María Alvarado afirmó que, antes de entrar al programa, la pareja protagonizó una fuerte pelea en la que, incluso, hubo violencia de por medio. Al parecer, la situación habría sido grave, al punto de que García decidió acudir con las autoridades.

De inmediato, las redes sociales explotaron contra el actor y los usuarios exigieron a la producción del programa su eliminación directa. Sin emabrgo, ante la ola de críticas, ahora es su mánager quien ha salido en su defensa.

En una reciente entrevista que ofreció al reportero Gerardo Escareño, el representante de Eleazar negó los rumores y se dijo sumamente sorprendido por esta información falsa.

"Me sorprende mucho todo este que está saliendo. No sé de donde esta señora haya sacado esa información, pero te puedo decir que es una absoluta mentira", expresó.

Asimismo, afirmó que la relación entre Eleazar y su novia no sólo continúa, sino que está más sólida que nunca, ya que ella sigue apoyándolo en su participación dentro del reality.

"Ella sigue apoyando a Eleazar al cien por ciento. Ha estado en contacto constante conmigo, hemos hablado del apoyo y de las estrategias en cuanto a votos y de más. Eleazar sigue contando con el apoyo incondicional de ella y de su familia”, agregó.

Recordemos que , en 2020, el también cantante fue vinculado a proceso por agredir físicamente a su entonces novia, Teffy Valenzuela y permaneció cinco meses en el Reclusorio Norte de la CDMX.

A pesar de su pasado, el actor ha reiterado en varias ocasiones que ha cambiado y está listo para retomar su carrera y su vida.

