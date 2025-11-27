Más Información

fueron los artistas mexicanos escogidos para mostrar el talento nacional durante el torneo internacional de fútbol más importante del mundo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, presentó los planes para celebrar el Mundial 2026, anunciando un concierto especial.

Para sorpresa de turistas, mexicanos y visitantes extranjeros, el espectáculo conjunto entre la banda de rock latino y el cantante de música ranchera será completamente gratuito.

Lemus detalló que el concierto de Maná se llevará a cabo el miércoles 17 de junio en la Glorieta de la Minerva, en Guadalajara, un día antes del partido de la Selección Mexicana. La intención es cerrar la jornada “al estilo Jalisco”, según señaló el mandatario.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Foto: Presidencia
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Foto: Presidencia

“Para que la gente vaya una noche antes, presencie este concierto y después se quede al partido de la Selección, celebremos el triunfo de la Selección Mexicana”, señaló Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Aunque los horarios aún no han sido revelados, Lemus destacó que se estima la llegada de entre 2.5 y 3 millones de personas al evento deportivo. Además, se anunció que habrá un Fan Festival disponible durante los 39 días que dure el Mundial.

Maná y Alejandro Fernández se unieron en un tema clásico


Como parte del espectáculo gratuito por el Mundial 2026, se esperaría que interpreten uno de sus temas más populares: “Mariposa Traicionera”, colaboración lanzada en 2021, aunque aún no hay confirmación del setlist.

Actualmente, la banda originaria de Guadalajara ha traspasado fronteras y mantiene el récord de 44 conciertos consecutivos en Los Ángeles como parte de su gira “Vivir sin aire”, superando a artistas como Bruce Springsteen.

