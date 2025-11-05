Más Información

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Cómo olvidar aquella caída de , , que se viralizó, luego de que el comediante Carlos Chavira sobrepusiera su voz, imitando al cantante, en el video de aquel incidente y, ahora, es otro de los integrantes de la agrupación, quien sufrió un tropiezo durante uno de sus recientes conciertos.

La agrupación jalisciense no para, en la actualidad, ofrece el "Vivir sin aire Tour", una gira por Estados Unidos y fue en uno de sus últimos shows en que Alex perdió el equilibro, mientras hacía una hazaña en el aire, para impresionar a sus fans, que tiene ya muy bien acostumbrados a sorprenderlos.

El oriundo Miami, Florida, suele ejecutar un solo de bateria, durante cada concierto de la banda, uno de los momentos consentidos del show pues, por más de un tres minutos, demuestra sus habilidades con las baquetas.

Lee también:

Aunque, en esta ocasión, no sorprendió, sino que preocupó al público con la caída que tuvo lugar mientras Fher interpretaba "Déjame entrar".

En el momento en que Alex no tocaba su instrumento, decidió ponerse de pie, subir arriba del banco de su batería y dar una vuelta, sólo que, mientras giraba perdió el equilibrió y cayó, generando un grito al unísono por parte de sus fans.

Mientras tanto, el líder de la banda ni sospechaba el porqué del grito que se apoderó del recinto y seguía con su interpretación.

Sin importar el impacto de su caída, o del golpe mismo, Alex se levantó inmediatamente y se reincorporó a su instrumento, causando las risas de la audiencia.

