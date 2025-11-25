Más Información

Redacción internacional, 25 nov (EFE).- La banda mexicana ha hecho historia en Los Ángeles al sumar 44 conciertos en distintos escenarios de la ciudad y superar, de esa forma, el que ostentaba hasta ahora Bruce Springsteen con 42 presentaciones.

El fin de semana el legendario grupo de rock liderado por Fher Olvera actuó con entradas agotadas en el Kia Forum como parte de su gira 'Vivir sin aire', rompiendo el récord de Burce Springsteen, informó este lunes la agencia de prensa One Way PR.

Maná todavía ofrecerá un nuevo concierto en Los Ángeles el próximo sábado 29 de noviembre.

Los mexicanos comenzaron la gira 'Vivir sin aire' en septiembre de 2025, que se extenderá hasta abril de 2026.

El último show será en Greensboro, Carolina del Norte, el 4 de abril.

El primer concierto en Los Ángeles de la banda mexicana tuvo lugar en 1993, en el Hollywood Palace. En 2007 completó 13 presentaciones en el Staples Center.

Desde 2016, su escenario habitual ha sido el KIA Forum, en el que realizaron una residencia en 2019 y un total de 31 conciertos.

Maná cuenta con 133 discos de oro, 256 discos de platino, cuatro premios Grammy y nueve Grammy Latinos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su inclusión en el Hollywood Rockwalk de Las Vegas, honores reservados solo para los grandes de la música.

