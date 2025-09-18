Más Información

, la artista con más discos vendidos de la historia, anunció el jueves un nuevo álbum con ritmos "dance" para el próximo año con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que firmó sus mayores éxitos.

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunas debates necesarios", declaró la estrella en un comunicado.

Su futuro disco está producido por el Stuart Price, con quien la cantante creó "Confessions on a Dance Floor" (2005), compuesto por éxitos como "Hung Up" y "Sorry.

"Nos sentimos honrados de recibir a Madonna de vuelta a Warner Records. Madonna no es solo una artista, es un referente, una rompedora de reglas, una auténtica fuerza cultural", dijeron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de la discográfica, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La estrella de 67 años, trabajó con Warner de 1982 a 2007, cuando se fue a Live Nation con uno de los contratos más lucrativos del mundo de la música de esa época.

Tras tres álbumes sin gran éxito, el último de ellos "Madame X" (2019), Madonna volvió en 2021 al sello discográfico con el que debutó.

