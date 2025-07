Lucía Méndez alista una demanda en contra de una revista que aseguró que necesita utilizar oxígeno porque tiene un hongo en sus pulmones, debido al consumo de cannabis, siete cigarros de marihuana al día, información que niega rotundamente y explica cuál es su verdadero estado de salud que la mantuvo hospitalizada durante nueve días en abril.

La cantante de 70 años ingresó al hospital por neumonía y Covid, así lo confirmaron el neumólogo y cardiólogo particular de la artista, quienes coincidieron con que hay evidencia mediante estudios practicados a Lucía, quien asegura que fue en el evento, "La diva del siglo", donde "le pegaron" el Covid y se complicó su salud porque ya tenía neumonía, una tos que no se le quitaba con nada.

Los médicos especialistas explicaron que la cantante se sometió a estudios moleculares sofisticados con los que se demostró que padecía Covid, por lo que se dio tratamiento y en efecto, se lastimó el pulmón.

Sin embargo huno una posterior rehabilitación con la que mejoró significativamente.

"Es absolutamente falso que tuviera yo un hongo, sería peligrosísimo para mi vida", expresó Lucía en entrevista con el programa "De primera mano".

El neumólogo y el cardiólogo detallaron que debido a los problemas cardiovasculares que ya se conocían padece la cantante, la gravedad del cuadro fue significatova pero la respuesta al tratamiento fue muy positiva y no se tuvo evidencia de algún otro virus.

Méndez agradeció que los médicos le salvaron la vida y lograron a través de tomografías y estudios de saturación de oxígeno, así como pruebas donde se registra todos los tipo de virus y bacterias que pudo haber tenido, sin embargo sólo alojó que tenía Covid, por lo que se descarta que haya tenido algún tratamiento en contra de un hongo.

¡Lucía Méndez está harta !

La también actriz piensa que por envidia es que la revista inventó esto sobre ella, y ta prepara demanda por difamación y daño moral.

"Me ven feliz, me ven contenta, me ven realizada; no entiendo, no solamente es conmigo; es saña", consideró.

Sobre el consumo de cigarros de marihuana dijo que no se fuma ni tres, ni uno, ni nada, y admitió que en algún momento de su vida sí lo hizo y lo ha contado, pero ahora no, pues de entrada sus pulmones están delicados desde hace tiempo, si no fuera así, tal vez, dijo, lo haría.

Además, Lucía Méndez reflexionó:

"No puedo fumar siete churros diarios y verme así".

