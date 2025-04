Lucía Méndez se encuentra hospitalizada tras haberse contagiado nuevamente de Covid-19, la cantante y actriz, que el pasado 26 de enero cumplió 70 años y que lo celebró con una mega fiesta con amigos, está en tratamiento y con máscara de oxígeno desde el domingo que se internó en el Hospital Español, en la Ciudad de México, según reporta el programa de radio de Maxine Woodside.

Hace una semana, Méndez acudió a un evento donde fue reconocida como una de las 100 personalidades más influyente del entretenimiento; no es la primera vez que la protagonista de "El extraño retorno de Diana Salazar" se contagia de Covid, en esta ocasión comenzó a sentirse mal desde el sábado en la noche y el domingo acudió al hospital y ya no la dejaron salir, pues no podía respirar ni hablar.

Se espera que si todo continúa estable podría salir el sábado.

Los problemas respiratorios de Lucía Méndez

Los problemas respiratorios han sido el punto débil para de Lucía Méndez en los últimos años, en 2022 dio positivo a COVID-19 en la variante Ómicron durante su cumpleaños, describió la enfermedad como una "prueba de Dios".

en noviembre de 2023 fue hospitalizada de emergencia en el Hospital Español en la Ciudad de México debido a un cuadro severo de influenza que afectó sus vías respiratorias.

Méndez fue dada de alta tras ocho días de hospitalización, la artista confirmó que la influenza severa no llegó a ser crítica gracias a la atención médica oportuna.

Durante un viaje a Colombia, Méndez comenzó a sentirse mal, presentó síntomas como dificultad para respirar, su estado empeoró al regresar a México.

