“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

"Lux" de Rosalía y el frente frío, en los memes de la semana

"Resistir y plantar cara aún es posible": entrevista con Margaret Atwood

50 años de infrarrealismos

Unos cuantos sueños: adelanto de la novela de Chimamanda Ngozi

Tras romper el récord de asistencia con 300 mil fans en el Zócalo de la CDMX, se preparan para un nuevo reto: cuatro conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

La banda pionera del rock en español volverá a reunir a miles de seguidores mexicanos el 19, 21, 22 y 24 de noviembre de 2025, donde Vicentico, Flavio Cianciarulo, Fernando Ricciardi, Mario Siperman, Daniel Lozano, Sergio Rotman, Astor Cianciarulo y Florián Fernández Capello se adueñarán del escenario del Coloso de Reforma.

Antes de lanzarte al concierto, hay varios puntos importantes que debes tomar en cuenta: horarios, precios de boletos, cómo llegar al Auditorio Nacional y, por supuesto, el posible setlist que los argentinos podrían interpretar.

Los cuatro shows están programados para iniciar a las 8:30 PM.Se recomienda llegar con anticipación para ubicar estacionamiento, acomodarte en tus asientos o comprar bebidas antes de que comience el espectáculo.

Boletos para Los Fabulosos Cadillacs: precio y disponibilidad

Aún hay boletos disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas para las cuatro fechas en el Auditorio Nacional.Los precios varían según la zona elegida, desde los $540 hasta los $4,932 MXN.

Precios por zona:

  • Piso 2D: Desde $549 MXN
  • Piso 2C: Desde $610 MXN
  • Piso 1D: Desde $915 MXN
  • Piso 1C: Desde $1,159 MXN
  • Piso 1B: Desde $1,586 MXN
  • Balcón C: $1,830 MXN
  • Piso 1A: $1,830 MXN
  • Luneta C: $2,257 MXN
  • Balcón B: $2,318 MXN
  • Luneta B: $2,440 MXN
  • Balcón A: $2,562 MXN
  • Luneta A: $2,928 MXN
  • Preferente D: $3,538 MXN
  • Preferente C: $3,904 MXN
  • Preferente B: $4,148 MXN
  • General: $4,392 MXN

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Llegar al Auditorio Nacional es bastante fácil.Si vas en auto o taxi, toma en cuenta el tráfico de la zona y la disponibilidad de estacionamiento, ya sea dentro del inmueble o en los hoteles cercanos que ofrecen tarifa preferente con boleto del evento.

La ruta más práctica es el Metro, en la Línea 7 (Naranja). Solo debes bajar en la estación “Auditorio”: el recinto se encuentra a unos pasos, del lado izquierdo al salir.

Los argentinos tocarán exitos como "Vasos Vacíos" en el Auditorio Nacional. Foto: Carlos Mejía / El Universal
Los argentinos tocarán exitos como "Vasos Vacíos" en el Auditorio Nacional. Foto: Carlos Mejía / El Universal

Setlist de Los Fabulosos Cadillacs en CDMX

Aunque no ha revelado oficialmente el setlist de esta serie de conciertos, es posible tomar como referencia lo que presentaron en su recordado show del Zócalo, donde interpretaron una selección de sus mayores éxitos.

Se espera una mezcla de temas que llevarán al público por la nostalgia, la fiesta y la intensidad emocional característica del grupo. Esta podría ser la lista tentativa:

  • "Manuel Santillán, El León"
  • "Demasiada Presión"
  • "Mi Novia Se Cayó En Un Pozo Ciego"
  • "Carmela"
  • "El Genio Del Dub"
  • "Piazzolla"
  • "Calaveras Y Diablitos"
  • "Destino De Paria"
  • "Los Condenaditos"
  • "Padre Nuestro"
  • "V Centenario"
  • "Cartas, Flores Y Un Puñal"
  • "Nro. 2 En Tu Lista"
  • "Saco Azul"
  • "Siguiendo La Luna"
  • "Carnaval Toda La Vida"
  • "Mal Bicho"
  • "El Satánico Dr. Cadillac"
  • "Vos Sabés"
  • "Matador"
  • "Vasos Vacíos"
  • "Yo No Me Sentaría En Tu Mesa"

