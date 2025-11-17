Tras romper el récord de asistencia con 300 mil fans en el Zócalo de la CDMX, Los Fabulosos Cadillacs se preparan para un nuevo reto: cuatro conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

La banda pionera del rock en español volverá a reunir a miles de seguidores mexicanos el 19, 21, 22 y 24 de noviembre de 2025, donde Vicentico, Flavio Cianciarulo, Fernando Ricciardi, Mario Siperman, Daniel Lozano, Sergio Rotman, Astor Cianciarulo y Florián Fernández Capello se adueñarán del escenario del Coloso de Reforma.

Antes de lanzarte al concierto, hay varios puntos importantes que debes tomar en cuenta: horarios, precios de boletos, cómo llegar al Auditorio Nacional y, por supuesto, el posible setlist que los argentinos podrían interpretar.

Los cuatro shows están programados para iniciar a las 8:30 PM.Se recomienda llegar con anticipación para ubicar estacionamiento, acomodarte en tus asientos o comprar bebidas antes de que comience el espectáculo.

Boletos para Los Fabulosos Cadillacs: precio y disponibilidad

Aún hay boletos disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas para las cuatro fechas en el Auditorio Nacional.Los precios varían según la zona elegida, desde los $540 hasta los $4,932 MXN.

Precios por zona:

Piso 2D: Desde $549 MXN

Piso 2C: Desde $610 MXN

Piso 1D: Desde $915 MXN

Piso 1C: Desde $1,159 MXN

Piso 1B: Desde $1,586 MXN

Balcón C: $1,830 MXN

Piso 1A: $1,830 MXN

Luneta C: $2,257 MXN

Balcón B: $2,318 MXN

Luneta B: $2,440 MXN

Balcón A: $2,562 MXN

Luneta A: $2,928 MXN

Preferente D: $3,538 MXN

Preferente C: $3,904 MXN

Preferente B: $4,148 MXN

General: $4,392 MXN

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Llegar al Auditorio Nacional es bastante fácil.Si vas en auto o taxi, toma en cuenta el tráfico de la zona y la disponibilidad de estacionamiento, ya sea dentro del inmueble o en los hoteles cercanos que ofrecen tarifa preferente con boleto del evento.

La ruta más práctica es el Metro, en la Línea 7 (Naranja). Solo debes bajar en la estación “Auditorio”: el recinto se encuentra a unos pasos, del lado izquierdo al salir.

Los argentinos tocarán exitos como "Vasos Vacíos" en el Auditorio Nacional. Foto: Carlos Mejía / El Universal

Setlist de Los Fabulosos Cadillacs en CDMX

Aunque Los Fabulosos Cadillacs no ha revelado oficialmente el setlist de esta serie de conciertos, es posible tomar como referencia lo que presentaron en su recordado show del Zócalo, donde interpretaron una selección de sus mayores éxitos.

Se espera una mezcla de temas que llevarán al público por la nostalgia, la fiesta y la intensidad emocional característica del grupo. Esta podría ser la lista tentativa:

" Manuel Santillán, El León "

" "Demasiada Presión"

" Mi Novia Se Cayó En Un Pozo Ciego "

" "Carmela"

" El Genio Del Dub "

" "Piazzolla"

" Calaveras Y Diablitos "

" "Destino De Paria"

" Los Condenaditos "

" "Padre Nuestro"

" V Centenario "

" "Cartas, Flores Y Un Puñal"

" Nro. 2 En Tu Lista "

" "Saco Azul"

" Siguiendo La Luna "

" "Carnaval Toda La Vida"

" Mal Bicho "

" "El Satánico Dr. Cadillac"

" Vos Sabés "

" "Matador"

" Vasos Vacíos "

" "Yo No Me Sentaría En Tu Mesa"

