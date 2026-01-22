Más Información

y comandan los lanzamientos estelares de hechos en México para este 2026 con la película “México 86” y la serie “Santita”, respectivamente, y que forman parte de las producciones realizadas con la inversión de mil millones de dólares que anunció la plataforma el año pasado.

Bajo el eslogan ¿Qué sigue?, Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido para México y licencias de Latinoamérica, dio un adelanto de las 13 historias 100 por ciento mexicanas que lanzarán a lo largo de este 2026.

“México 86” se desarrolla en el marco del Mundial de Futbol del que México fue anfitrión en 1986 y aborda, con humor y sátira, cómo el país obtendría la candidatura para ser sede en aquel entonces. Dirigida por Gabriel Ripstein, llegará en vísperas del encuentro deportivo de este verano y Luna compartirá créditos con Andrés de León y Diana Sedano.

Gael García debutará en la pantalla de Netflix con una historia dirigida por Rodrigo García (“Familias”) y en la que compartirá créditos con Paulina Dávila e Ilse Salas, sobre una mujer confinada a una silla de ruedas, “más pecadora que santa”, que no llegó a su boda y 20 años después se encuentra con el hombre al que plantó.

A estas producciones con “Los charolastras” se suman algunas como “La ley de Alicia”, “Contra el huracán”, un drama basado en hechos reales sobre la hermandad durante el Huracán Otis que golpeó a Acapulco en 2023.

También “El círculo”, “Mal de amores”, basada en la novela de Ángeles Mastreta; “No tengo miedo”, bajo la dirección de Ernesto Contreras;  “Corruptores” y “La captura”, dirigida por Chava Cartas y con Alfonso Herrera y Noé Hernández.

“Un hijo propio”, documental sobre la presión social en las mujeres en torno a la maternidad, y uno más sobre el Canelo Álvarez más allá del ring, así como un reality de fuerza física conforman los estrenos, además de transmisiones en directo.

En total serán seis series, tres películas, tres documentales y dos reality shows nacionales con las que también celebrarán 15 años de haber llegado al país.

“Queremos contar las mejores historias del mundo y en el proceso ser los mejores aliados de la industria audiovisual”, dijo Leconte.

