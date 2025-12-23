Más Información

El nombre de Paulette Gebara volvió a convertirse en el centro de la conversación pública, pero no por la reapertura del caso sobre su muerte, sino por la demanda que su madre, Lizette Farah, acaba de emprender contra

Hace más de 15 años la desaparición y muerte de una pequeña niña de cuatro años sacudió a México entero. Durante todo este tiempo, el caso fue tema de interés de medios especializados, podcast, y, en 2020, de la plataforma de streaming que lanzó la serie "Historia de un crimen: La búsqueda".

Ahora, esta producción se ha convertido en un litigio legal, pues Farah acusa a Netflix, y a la empresa Dinamo de uso indebido de su imagen, daño moral y daño pecuniario, pues alega que la serie le provocó consecuencias graves en su vida personal y profesional.

La serie está basada en el caso de Paulette Gebara. Foto: Cortesía
La serie está basada en el caso de Paulette Gebara. Foto: Cortesía

De acuerdo con información publicada por TVNotas, Farah inició dos procesos legales: uno por la vía intelectual, por el uso indebido de la imagen, y otro por la vía civil, por daño moral y sanciones económicas.

“Al hacer una serie sin autorización, en el caso de la mamá de Paulette, causan un daño moral, porque se da a entender que ella la mató, que no se preocupó”, explicó José Manzo, abogado de Farah.

El especialista también afirmó que la producción volvió a poner a su clienta bajo una narrativa que la presenta como sospechosa, convirtiéndola en el blanco de críticas.

“Le ha traído una serie de consecuencias, desde revivir la tragedia y revictimizarla, hasta recibir una lluvia de mensajes en redes sociales y correos. A raíz de ello, se le han caído negocios, cuestiones de su vida profesional", agregó.

Manzo subrayó que Farah no es una figura pública y que su derecho a la privacidad debía ser protegido, por lo que podría reclamar hasta el 40% de las ganancias de la serie como reparación del daño.

Asimismo, reveló que cuando Farah descubrió la serie intentó, en varias ocasiones, que la retiraran pero en ninguna tuvo éxito, por lo que se decidió a actuar de manera legal.

Hasta ahora ni la plataforma ni la productora han hablado públicamente sobre esta demanada.

