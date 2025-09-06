Más Información
Selección Oficial:
-- León de Oro a la mejor película: 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch.
-- León de Plata - Gran Premio del Jurado: 'The voice of Hind Rajab' ('La voz de HInd Rajab'), de Kaouther Ben Hania.
-- León de Plata - Mejor dirección: Benny Safdie, por 'The Smashing Machine'.
-- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei, por 'The Sun Rises os us All'.
-- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo, por 'La Grazia'.
-- Mejor guión: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'Á pied d'oeuvre'.
-- Premio Especial del Jurado: 'Sotto le Nuvole', de Gianfranco Rosi.
-- Premio Marcello Mastroiani al mejor actor emergente: Luna Wedler, por 'Silento Friend'.
Sección Horizontes (dedicada a las nuevas vanguardias):
-- Mejor película: 'En el camino', de David Pablos.
-- Mejor dirección: Anuparna Roy, por 'Songs of Forgotten Trees'.
-- Premio Especial del Jurado: 'Lost Land', de Akio Fujimoto.
-- Mejor actriz: Benedetta Porcaroli, por 'Il rapimento di Arabella'.
-- Mejor actor: Giacomo Covi, por 'Un anno di scuola'.
-- Mejor guión: Ana Cristina Barragán, por 'Hiedra'.
-- Mejor cortometraje: 'Utan Kelly', de Lovisa Sirén.
Venecia Spotlight (películas seleccionadas por su innovación con el público):
-- Premio del público: 'Calle Málaga', de Maryam Touzani.
León del Futuro, Premio Venezia Ópera Prima: 'Short Summer', de Nastia Korkia.
Venecia Clásicos:
-- Mejor documental sobre el cine: 'Mata-Hari', de Joe Beshenkovsky y James A. Smith.
-- Mejor restauración: 'Bashu, the Little Stranger', de Bahram Beyzaie.
Venecia Inmersiva:
-- Gran Premio: 'The clouds are Two Thousands Meters Up', de Singing Chen.
-- Premio Especial del Jurado: 'Less than 5 of Safron', de Négar Motevalymeidanshah.
-- Premio a la Dirección: Kate Voet y Victor Maes, por 'A Long Godbye'.
