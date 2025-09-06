Selección Oficial:

-- León de Oro a la mejor película: 'Father Mother Sister Brother', de Jim Jarmusch.

-- León de Plata - Gran Premio del Jurado: 'The voice of Hind Rajab' ('La voz de HInd Rajab'), de Kaouther Ben Hania.

-- León de Plata - Mejor dirección: Benny Safdie, por 'The Smashing Machine'.

-- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei, por 'The Sun Rises os us All'.

-- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo, por 'La Grazia'.

-- Mejor guión: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'Á pied d'oeuvre'.

-- Premio Especial del Jurado: 'Sotto le Nuvole', de Gianfranco Rosi.

-- Premio Marcello Mastroiani al mejor actor emergente: Luna Wedler, por 'Silento Friend'.

Sección Horizontes (dedicada a las nuevas vanguardias):

-- Mejor película: 'En el camino', de David Pablos.

-- Mejor dirección: Anuparna Roy, por 'Songs of Forgotten Trees'.

-- Premio Especial del Jurado: 'Lost Land', de Akio Fujimoto.

-- Mejor actriz: Benedetta Porcaroli, por 'Il rapimento di Arabella'.

-- Mejor actor: Giacomo Covi, por 'Un anno di scuola'.

-- Mejor guión: Ana Cristina Barragán, por 'Hiedra'.

-- Mejor cortometraje: 'Utan Kelly', de Lovisa Sirén.

Venecia Spotlight (películas seleccionadas por su innovación con el público):

-- Premio del público: 'Calle Málaga', de Maryam Touzani.

León del Futuro, Premio Venezia Ópera Prima: 'Short Summer', de Nastia Korkia.

Venecia Clásicos:

-- Mejor documental sobre el cine: 'Mata-Hari', de Joe Beshenkovsky y James A. Smith.

-- Mejor restauración: 'Bashu, the Little Stranger', de Bahram Beyzaie.

Venecia Inmersiva:

-- Gran Premio: 'The clouds are Two Thousands Meters Up', de Singing Chen.

-- Premio Especial del Jurado: 'Less than 5 of Safron', de Négar Motevalymeidanshah.

-- Premio a la Dirección: Kate Voet y Victor Maes, por 'A Long Godbye'.

