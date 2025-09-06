Más Información

"En el camino", sobre un romance homosexual en el mundo de los camioneros obra del director mexicano David Pablos, ganó este sábado el premio a mejor película de la sección Horizontes del, dedicada a las nuevas vanguardias.

El realizador agradeció a su equipo por su "pasión" e "implicación" en el proyecto al recoger el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano.

"Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas", reconoció el cineasta.

Junto a él, una de las productoras del filme, Inna Payan, que agradeció el trabajo de todos los coproductores, entre los que citó a Diego Luna. Y cerró sus palabras con el grito: "VIva el cine y viva Palestina".

En la víspera, la película de Pablos había sido distinguida con el Queer Lion, un galardón colateral de la Mostra que premia a las mejores obras de temática homosexual.

"En el camino" es una historia de amor entre Veneno (Víctor Prieto), un joven vagabundo que se prostituye en las peligrosas carreteras del norte mexicano, y el duro camionero Muñeco (Osvaldo Sánchez) y los intentos de ambos por evitar un trágico final.

El encuentro entre ambos dará origen a una intimidad inesperada en medio de un mundo de testosterona y a un viaje común en el que emergerán las sombras del pasado, poniendo sus vidas en peligro.

Pablos recrea un idilio homosexual donde menos cabría esperarlo, en los bares o 'cachimbas' y en las carreteras del méxico norteño, planteando escenas de sexo explícito y desnudez.

