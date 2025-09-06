Más Información

Historias de ciencia para la gente

“Necesitamos reaccionar colectivamente ante la IA”: Juan Villoro

Periodismo cultural, ¿cómo sobreviven 5 proyectos independientes?

“Tilicos y flacos”: una obra de marionetas que aborda racismo y bullying en las infancias

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

Jim Jarmusch recibió este sábado un sorpresivo León de Oro del por su película 'Father Mother Sister Brother', mientras que la gran favorita, "The voice of Hind Rajab" ('La voz de Hind Rajab'), de Kaouther ben Hania, sobre la guerra de Gaza, se llevó el Gran Premio del Jurado.

Con una película divida en tres capítulos sobre las relaciones familiares y llena de estrellas -como Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Vicky Krieps o Tom Waits-, Jarmusch se hizo con el premio más importante de la 82 edición de la Mostra de Venecia.

El jurado, presidido por el cineasta estadounidense Alexander Payne, concedió el segundo galardón más importante, el León de Plata-Gran Premio, al filme que más impactó este año en Venecia.

El filme de Ben Hania reconstruye el asesinato de la niña de seis años Hind Rajab en enero de 2024 por disparos del Ejército israelí. Y lo hace utilizando las grabaciones reales que la pequeña mantuvo con la Media Luna Roja, a la que pedía ayuda, mientras la burocracia impedía mandar una ambulancia a salvarla.

En cuanto al León de Plata a la mejor dirección fue para el estadounidense Benny Safdie por 'The Smashing Machine' que cuenta la historia real del profesional de la lucha Mark Kerr, interpretado por Dwayne 'La roca' Johnson.

Las mejores interpretaciones, que reciben la Copa Volpi, fueron para el italiano Tony Servillo y la china Xin Zhilei.

Servillo interpreta al presidente italiano en el filme 'La Grazia, de Paolo Sorrentino, mientras que Zhilei es la protagonista de 'The sun rises on us all', la historia del rencuentro de una pareja.

Los franceses Valérie Donzelli y Gilles Marchand se llevaron el premio al mejor guion por 'Á pied d'oeuvre', adaptación de un libro autobiográfico de Frank Curtes, que cuenta cómo se topó con la precariedad laboral al dejar su trabajo de fotógrafo para cumplir su sueño de ser escritor.

El palmarés de la sección oficial se completó con el Premio Especial del Jurado, que fue para el documental 'Sotto le nuvole', del italiano Gianfranco Rosi, sobre la vida que rodea al Vesubio.

