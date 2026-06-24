Lisa, integrante del grupo de K-pop Blackpink, y el empresario francés Frédéric Arnault, hijo del magnate del lujo Bernard Arnault, vuelven a generar dudas sobre el estado de su relación luego de una reciente entrevista que la cantante dio a Vanity Fair.

En el artículo, titulado “La vida de una vedette del K-pop”, Lisa habló sobre los desafíos de la industria y la forma en que maneja su vida personal. Sin embargo, cuando la entrevista intentó abordar su rumoreado romance con Arnault, vinculado al conglomerado LVMH, la artista prefirió no hacer comentarios.

Cabe recordar que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las especulaciones desde que comenzaron a ser vinculados a mediados de 2023.

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Según el reportaje, el publicista de la intérprete de “Jump” pidió al periodista evitar preguntas relacionadas con su vida sentimental. Por su parte, Lisa decidió definitivamente no ofrecer detalles sobre ese aspecto de su vida.

Entre los temas que sí compartió estuvieron las experiencias que ha tenido con los fanáticos obsesivos, conocidos en Corea del Sur como sasaengs. La cantante relató que en una ocasión un admirador la esperaba fuera de su casa y que, en otra, una persona intentó subir a la fuerza al taxi en el que viajaba.

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Además, reconoció la presión que implica vivir bajo el escrutinio público. “A veces es demasiado, y a veces solo quiero ser normal”, confesó.

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Lisa y Arnault fueron vinculados por primera vez luego de ser vistos juntos en un restaurante de París. Posteriormente coincidieron en distintos países, lo que alimentó las versiones sobre una posible relación.

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Sin embargo, a principios de 2026 llamó la atención la ausencia de Arnault en algunas celebraciones importantes de la cantante, incluido su cumpleaños en Bali, lo que llevó a algunos seguidores a preguntarse si la relación tenía problemas.

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