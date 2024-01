Le llueven las críticas a Lucero por foto sin maquillaje y ella responde

Lucero sueñe ser muy auténtica con sus fans en sus redes sociales, comparte detalles de sus proyectos, de su día a día y también afronta las críticas y los comentarios de algunos cibernautas que juzgan, por ejemplo, su aspecto físico.

Tras su actuación en la serie "El gallo de oro", algunos han dicho que entre la actriz y su compañero de reparto José Ron hay algo más que una amistad y que el amor que se pregonan en la serie ha traspasado la pantalla.

Sobre ello ha sido cuestionada Lucero Mijares, la hija de la también cantante y su expareja Manuel Mijares, quien lo ha tomado con humor y ha contestado muy a su estilo, sin embargo, Lucero ha dejado claro que sólo hay amistad entre ella y José Ron.

El actor de 42 años ha agradecido los elogios y los buenos comentarios por la química entre él y Lucero, y durante la alfombra roja de las 100 primeras representaciones de la obra "El mago" negó romance con su colega.

"Le agradezco que diga que soy guapo, pero yo a su mamá la adoro, la respeto, solamente hay una amistad hermosa, me da gusto que la química haya traspasado la pantalla, pero no, no hay nada", aclaró.

La química entre José Ron y Lucero ha traspasado la pantalla, en "El gallo de oro" son pareja, pero en la vida real no.

Lucero defiende su foto sin maquillaje

En una fotografía de Lucero en su personaje de "La Caponera", luce un rostro sin maquillaje que ha dividido opiniones en redes, algunos no sabían que se trataba de su caracterización en la serie.

Pero Lucero respondió a las críticas explicando el contexto de la imagen.

Rostro de Lucero desatan críticas. La actriz está en su personaje de "La Caponera" en la serie "El gallo de oro".

"¡Siiii! No se filtró, yo la publiqué, pero lo que me gusta es que no es que no tenga maquillaje. Tengo maquillaje de caracterización para mi personaje de La Caponera en #ElGalloDeOro temporada 2. Para quienes ya la han visto, saben de qué va. Una mujer muy desgastada en muchos aspectos. Si alguien critica diciendo que me veo mal, ¡está genial! ¡De eso se trata, de verme fatal! Véanla, está impresionante", escribió.

