Lucero, molesta de que le pregunten a su hija por supuesto romance con José Ron

Lucero mostró su disgusto en redes sociales, debido a la entrevista que algunos medios de comunicación realizaron a su hija Lucero Mijares hace un par de semanas, en donde le cuestionaban si estaría de acuerdo en que su madre fuera novia de José Ron, con quien compartió créditos recientemente en una serie, pues la cantante considera que se aprovecharon de que la joven tiene mucha disposición para tratar a los medios y contestarles de forma positiva, ya que en ese momento aseguró que el actor le parecía "guapísimo".

A pesar de que fue hace tres semanas, durante la presentación de "Wish", la película de Disney donde Lucero Mijares presta su voz, cuando la joven contestó que tanto ella y como su madre amaban a José Ron, Lucero no emitió ningún comentario al respecto, sino hasta ahora que el actor contestó a la prensa asegurando que, a pesar de que tiene una gran estima por su coprotagonista en el "Gallo de oro", descartaba cualquier tipo de relación amorosa, pues es una mujer que respeta por su historia de vida y carrera.

"Le agradezco que diga que soy guapo, pero yo a su mamá la adoro, la respeto, solamente hay una amistad hermosa, me da gusto que la química haya traspasado la pantalla, pero no, no hay nada", aclaró el actor, durante la alfombra roja de las 100 primeras representaciones de la obra "El mago".

La intérprete de "Cuéntame" salió a hablar, por lo que recurrió a sus redes sociales, en las que escribió los motivos que habían producido que se molestara con los medios de comunicación, pues le pareció que las preguntas que hicieron a su hija estaban injustificadas, mismas que habían provocado que la joven estuviera en una situación en la que contestó que Ron era "guapísimo" para dirigirse con cortesía a la prensa y no porque verdaderamente exista algo entre él y su mamá.

"Gran respuesta como siempre del gran José Ron, es que esas preguntas me parecen fuera de contexto, dejan a Lucerito sin mucha oportunidad de contestar algo interesante", escribió la cantante en Twitter y explicó: "a Lucerito le preguntaron: ¿-¿Te gustaría José Ron para padrastro? Y ella simplemente dijo: ´-Es muy guapo´".

El argumento de la cantante es preciso, pues en ese momento, además de puntualizar en el gran atractivo del actor, su hija expresó que su madre no tenía pensando emprender una relación amorosa con el actor.

"Ay, bueno... Josecito Ron ¡lo amamos! ¡guapísimo!, es superlindo, que sean pareja ahorita no está planeado", expresó.

No fue hasta que los reporteros insistieron con la pregunta, que la joven dijo: "Creo que todavía no, o sea si se da yo feliz de verlo".

En este contexto, Lucero tachó de equivocada la forma en que la prensa abordó a su hija, sobre todo, porque a ella la dejaron en una situación muy complicada frente a la joven.

"Creo que lo que está mal desde el primer momento es la pregunta y la ilógica suposición que deja a su mamá (que soy yo) en un plano complicado. ¿Por qué preguntarían eso si no tenemos un romance?, si jamás hemos expresado algo más allá de la amistad que nos une, nos respetamos, no nos han visto juntos en lugares privados…", expuso.

De ese modo, la actriz consideró que las respuestas de su hija fueron figurativas y, en realidad, no tiene el deseo que ella y Ron se den una oportunidad en el amor.

"No entiendo las preguntas inadecuadas que llevan a respuestas en son de broma por parte de una joven amable en las entrevistas y que es tomada por sopresa".

