Lucero lamenta la muerte de Maika Torres, quien fue gran admiradora suya

Esta tarde, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de Jalisco dio a conocer que halló sin vida el cuerpo de Maika Torres, reportada como desaparecida desde el viernes 1° de diciembre, caso que ha producido indignación generalizada y causó que Lucero se pronunciara, pues la joven era una admiradora suya e integrante de su club de fans oficial, por lo que la cantante no sólo envió su más sentido pésame a su familia, sino que rememoró las ocasiones en que la trató, describiéndola como una mujer encantadora. alegre, buena y con valores.

Luego de dos días de búsqueda, después de que se reportara la desaparición de Guillki Maika Torres Obelmejías, una joven venezolana de 38 años, que residía en Chapala, Jalisco, desde hace más de un año, la FEPD informó que su cuerpo había sido encontrado sin signos vitales en una finca que fue cateada, pues junto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desentrañaron que los retos hallados coincidían con las características de la joven.

Hasta el momento, se ha dicho que antes de mudarse a nuestro país, Maika ya había podado suerte profesional en Colombia, pues uno de sus sueños era convertirse en cantante, sin embargo, encontró la posibilidad de trasladarse a México, un país en el que tenía muchas expectativas para impulsar su carrera artística.

En un post que Maika realizó el 15 de enero de este año, junto a un grupo de personas a las que denominó como su familia de México, agradeció la hospitalidad y generosidad que encontró en sus amistades, ya que para ella era muy importante contar con la compañía de personas que la quisieran, en un país en el que no conocía a nadie y que la mantenía geográficamente distante de sus parientes.

"Una foto que representa familia, esa que me dio Dios en México, la que me acepta tal y como soy, a la que le agradezco (por) ya no sentirme sola en un país que no es el mío, con la que sé que puedo contar, la que me cuida, protege, regaña, que ya están en mi corazón, a los que amo, defenderé y cuidaré siempre", escribió en la descripción de la instantánea.

En sus redes sociales, Torres Obelmejías solía compartir videos de ella interpretando diferentes temas, todos ellos dentro de los géneros de las baladas y el pop.

Además, también publicaba fotografías a lado de Lucero y Lucerito, pues era una gran fanática de la cantante, a tal grado que tuvo la oportunidad de tratarla en más de una ocasión, pues formaba parte de las denominadas "Lucerinas", un club de fans de la artista.

Por lo que sugieren las publicaciones de Maika en su cuenta de Instagram, la primera vez que tuvo la oportunidad de conocer a lucero fue cuando tenía 27 años, en el 2012.

El pasado 7 de septiembre compartió un collage de fotos más junto a Lucero y Lucerito, en la que agradecía su apoyo, diciendo que las quería y admiraba.

Ahora, es la propia cantante quien compartió fotos a lado de Maika, no sólo para hacer llegar su pésame a la familia Torres Obelmejías, sino para expresar la consternación que le producían los hechos, pues aseguró que a la joven aún le faltaba mucho por vivir y sueños que cumplir.

"Siento un gran dolor en el corazón, con gran tristeza en el alma siento en el alma la muerte de Maika Torres, linda mujer, joven, encantadora, alegre, con valores, buena, siempre de quienes han estado a su alrededor. ´Lucerina´´ de corazón, bella persona a la que tuve la suerte de conocer y abrazar muchas veces. Mi más sentido pésame a su madre, familia y amigos. Faltan las palabras", escribió.

En esa misma publicación, la cantante dio a entender que, durante su desaparición, otras y otros integrantes de su club de fans se movilizaron para pedir ayudar para encontrar a Maika.

"Abrazo con mucho amor a todas sus amigas y amigos ´lucerinos´ que estuvieron las últimas horas luchando por encontrarla y saber de ella. Nuestro fandom está de luto", destacó.

Finalmente, la intérprete de "Hasta que amanezca", escribió que deseaba que Torres Obelmejías siguiera cantando tanto como le apasionaba desde en el lugar en el que se encuentre ahora.

Su publicación ha sido comentada por otras figuras del medio como Chantal Andere, con quien Maika también tiene una foto en su perfil, Consuelo Duval, María Aura, Tatiana, así como de varias y varios de los integrantes de su club de fans que conocieron a la joven.

