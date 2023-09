La petición que Lucero le hace a su hija Lucero Mijares durante el reestreno de la obra "El mago"

Debido a que la joven Lucero Mijares se fracturó el pie minutos antes de dar su primera función de la obra musical “El mago”, el 11 de julio, que se presenta en el Teatro Hidalgo, fue por lo que el productor Juan Torres decidió hacer un reestreno teniendo como padrinos a los papás de la protagonista los cantantes: Lucero y Mijares.

Un ambiente de fiesta se vivió al término de esta función especial con el teatro abarrotado de invitados especiales y celebridades como Erik Rubín, Isabel Lascuraín, Emilio Osorio, Claudia Lizaldi, Chumel Torres, entre muchos más, quienes desfilaron por una alfombra amarilla.

Tanto Lucerito, como Torres agradecieron a todos los involucrados en esta puesta en escena que le quedan ocho semanas en cartelera e invitaron a pasar al entarimado al personal técnico, peluquería y demás personal para recibir el aplauso de los asistentes.

“Gracias por acompañarnos en esta obra de arte, quiero pedir un aplauso estruendoso, fuerte para un productor que es talentoso, creativo, pero también que es como un papá, ya que ha creado una familia en la compañía”, declaró Lucero Mijares.

En su oportunidad, el realizador destacó que son muchas personas las que hacen posible esto y agradeció a Dios por darle “una segunda oportunidad de poder estrenar como merecíamos todos”.

Lucero y Mijares felicitan a su hija

Los padrinos de honor al pasar al frente, felicitaron a todo el equipo, pero en especial a su hija, quien con este montaje realiza su debut teatral; Lucero no ocultó su emoción y no pudo ocultar que se conmovió.

“Ya por favor, que ya nadie se rompa nada (haciendo alusión a la fractura de su hija). Gracias a todos y cada uno por cuidar tanto a nuestra Lucerito, por regalarle esto que tanto soñó.

“Gracias a todo el público que viene a cada función, que se atreve a cruzar la ciudad y llegar de la manera que pueden, lloviendo para aplaudir, porque se merecen todos los aplausos, son enormes artistas, los admiro muchísimo y los veo cada fin de semana que puedo”, indicó la intérprete de “Electricidad”.

Mijares complementó este discurso diciendo lo siguiente: “gracias a todos ustedes por venir, de verdad que les agradecemos a cada uno por tomarse la molestia de venir hasta acá, aplaudir, seguramente tuvieron que gozar mucho con esta obra es espectacular con toda la compañía, desde la entrada, la taquilla, todos lados, un beso para todos y gracias por estar aquí”.

Lucerito quiere tener su propio teatro

Juan Torres describió a Lucerito Mijares como una mujer valiente e informó que uno de los sueños que tiene ella en la vida es “tener un teatro, no sabe lo que dice, pero eso quiere y cuando dice qué quiere hacer en la vida, responde que hacer teatro, quiere seguir haciendo teatro y en otras latitudes, te deseo lo mejor”.

Recordó cuando ella estaba involucrada en el backstage cuando producía “La jaula de las locas” y aunque no actuaba, ella quería algún día hacerlo

“Hace dos años que estaba visitándonos aquí en el Teatro Hidalgo, en ‘La jaula de las locas, Lucero no participaba en el escenario pero llegaba con todos los actores dos horas antes, era la última en irse, no se quería ir del teatro, no sabíamos qué hacer con ella y un día dijo ‘quiero hacer teatro’ y comenzamos a construir este proyecto y ese sueño se extendió a cada uno de los que están aquí”.

