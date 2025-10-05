El cine, una de las expresiones del arte que más ha tocado a los públicos universalmente es, cada vez, más presente en la vida de las personas. A través de las plataformas de streaming, cintas que, sólo podías ver en su estreno, o hasta que fueran lanzadas en formato VHS, DVD o Blue-ray, ahora están al alcance de sólo una selección en tu control pero, antes, una salida al cine se convertía en una experiencia memorable, ¿qué recuerdan los famosos del día en que fueron por primera vez a ver una película?

En una visita que EL UNIVERSAL hizo a San Luis Potosí, a la Hacienda "La Ventilla", a propósito de las grabaciones de la nueva telenovela de Carmen Armendáriz, "Mi rival", preguntamos a algunas actrices y actores del elenco acerca de su primer ida al cine y cuál fue la película que vieron en esa ocasión.

En todos los casos, la pregunta resultó una sorpresa para el elenco, pues tuvieron que revisitar hasta lo más recónditos de sus recuerdos para acertar de qué cinta se había tratado.

Lee también: Sebastián Rulli vive en la incertidumbre laboral

Cynthia Aparicio y Ela Velden

Cynthia Aparicio y Ela Velden coincidieron en que 2001 fue el año en que vivieron su primera experiencia en una sala de cine, cuando ambas, pero por separado, vieron el "Titanic" y, aunque para las dos, sigue representando una película con gran simbolismo, sólo una de ellas continúa llorando, cada que la vuelve a ver, por la muerte de Jack Dawson, el personaje al que le da vida Leonardo DiCaprio.

"Sí te puedo decir que, desde que tengo uso de razón, me acuerdo de esa película y es mi favorita, la amo, lloro cada que la veo y me sé los textos, me sé los diálogos, la amo", dijo Aparicio.

Velden, además, recordó que, era tan pequeña, que su familia le pidió que cerrará los ojos en la escena en que Rose y Jack intiman:

"Me acuerdo perfecto porque en las escenas que, después las vi y no son nada fuertes, me taparon los ojos y me dijeron ´tú no puedes ver esto´, fue la primera película y le tengo mucho cariño justo por eso, ya no lloro pero sí me mueve esta sensación de que fue mi primera película en el cine".

Lee también: Arturo Peniche pide atención a Iztapalapa

Arturo Peniche

El actor recuerda dos de las primeras películas que vio desde la perspectiva de una butaca y, si bien, ambas forman parte de los clásicos del cine, Arturo Peniche se decantó por una de ellas, como la que más le impactó.

"La primera que vi fue con Bruce Lee y fue ´El dragón´ y, la segunda que vi, fue ´Rocky´".

Ana Bertha Espín

En el caso de la primera actriz Ana Bertha Espín relacionó su primer encuentro con el séptimo arte, como uno de los momentos clave que la llevaría a experimentar el deseo de dedicarse a la actuación.

"Yo veía las de Jorge Negrete, las de Pedro Infante, recuerdo algo muy lindo... a Sara Montiel, la primera vez que la vi en la pantalla, llena de bisutería en la frente, hermosa, con un diamantote en la frente, me acuerdo que ahí me enamoré del cine, dije ´¿qué es esto?´".

Sebastián Rulli

Sebastián Rulli fue sincero al expresar que no recordaba su primera vez en el cine pero, lo que no ha podido olvidar, es aquella tarde en que su padre, don Óscar Rulli, llegó a casa con algunos VHS, que había rentado, para que la familia disfrutara.

"Recuerdo la primera vez que llegó un VHS a mi casa, el videocasete, mi padre llegó con tres películas y, si no me equivoco, ´Volver al futuro´ fue la primera que vi ahí".

Lee también: Bajo el nombre de Dalilah, Cynthia Aparicio se convertirá en toda una villana

Alejandra Barros y Carmen Armendáriz

La actriz Alejandra Barros contó que, en su caso, se trató de una película animada de Disney, "Bambi" y, en lo que respecta a Carmen Armendáriz, la productora contó que la cinta que la llevó al cine, siendo una pequeña niña, fue el clásico musical "Singing in the rain".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc