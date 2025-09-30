Cynthia Aparicio recurre al sarcasmo, cuando asevera que su nuevo personaje, en que da vida a una villana, dueña de una cantina, cuyo nombre es Dalilah, hará honor a quien honor merece. Sin embargo, no se trata más que de un comentario al aire, la actriz es consciente del rol que ha jugado, ahora que su esposo, Alexis Ayala es uno de los finalistas de "La casa de los famosos México" y, pese a todo, está convecida de que, en la batalla por respaldar a su marido, no ha hecho daño a nadie.

Aparicio no teme ser cuestionada por Alexis Ayala y las controversias que se han suscitado alrededor del actor, desde que su participación en el reality de Televisa ha dividido opiniones; hay quienes lo aman y también quieres reprueban algunos de sus comportamientos.

En entrevista con "EL UNIVERSAL", la actriz quien, de ahora en adelante, tendrá que apoyar a Ayala desde más de 400 kilómetros de distancia, expresa -dichosa- que su esposo ya sea parte de la final del reality.

Para Cynthia, el objetivo que trazaron juntos, antes de que el actor de sumara al proyecto ya se ha cumplido pues, a pesar de las críticas que Alexis ha recibido y a las constantes nominaciones a las que se ha enfrentado, los votos de quienes sí lo apoyan han dicho más que los comentarios negativos que se pueden leer en las redes sociales.

Firme, como ocurre con Ayala, en cada una de sus posicionamientos, Aparicio no teme a que los medios de comunicación se acercan a ella con cuestionamientos estabilizantes, pues dice saber quién es y afirma que, en el transcurso de defender a Ayala, cada domingo de eliminación, nunca injurió ni rebasó la línea de respeto en cuanto a referirse a los contendientes de su esposo se trataba.

"Lo afronto tranquila, tengo los pies en la tierra, sé lo que puede pasar, estoy tratando de pasarlo con calma, enfrentando lo que viene, lo que es, yo siempre tomo terapia, entonces lo que la gente diga o el hate que haga, a cada quien le pertenece lo que tira, yo no me quedo con nada".

Su expresión se atenuó al recordar la visita que tuvo a la casa, cuando volvió a ver a su esposo, pero no pudo hablarle del motivo por el que, al salir de "LCDLFM" no la verá en la recta final del programa, lista para recibirlo; la nueva telenovela en la que participará y que, hoy, comenzó con grabaciones en San Luis Potosí.

Melancólica pero convencida del pacto que existe entre ellos, relacionado al respeto mutuo que se inspiran uno y otro, en cuanto a sus proyectos profesionales se trata, está segura de que Alexis entenderá percatarse de su ausencia en la final del programa, ya que "mientras él brilla, ella también sigue brillando".

En "Mi rival", producción de Carmen Armendariz, Cynthia da vida a Dalilah, la dueña de una cantina, en donde se desarrollarán las más acaloradas peleas y desencuentros que marcarán el argumento de este melodrama, protagonizado por Alejandra Barros, Ela Velden y Sebastian Rulli.

La actriz bromeó con la coindencia que su personaje se llame igual Dalilah Polanco, una de las integrantes de la casa que mantiene una relación ríspida con Ayala, pues, entre risa, afirmó que honraría todo lo que conlleva llevar ese nombre, pues asi como su papel refleja a una mujer fuerte, también connota a una persona que pueda ser la detonante de los conflictos.

