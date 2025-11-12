Siguiendo la tendencia de que ciertas películas producidas por plataformas streaming, tengan corrida en cines antes de su lanzamiento en la pantalla chica, este jueves llegará a salas seleccionadas el largometraje “Las locuras”.

La cinta conformada por cinco historias, reúne mayoritariamente a un elenco femenino integrado entre otras por Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Adriana Barraza, Naian González Norvind, Ángeles Cruz y Natalia Solián, al lado de actores como Raúl Briones y el chileno Alfredo Castro.

“Las locuras” transcurre en un día, donde la ansiedad, el estrés, el amor y la familia van cruzando a cada uno de los personajes que las conforman.

Se trata de la nueva historia de Rodrigo García (“In treatment” y “Familia”), que arribará a Netflix el día 20, una semana más de su arribo a salas.

“Hay un cariño y obsesión por las historias corales, con personajes mujeres, y estoy contento con Las locuras porque le hace eco a Nueve vidas (su película, hace 20 años) y creo que tiene más humor (pues) ya con la edad uno no quiere hacer tanto drama”, dice divertido García.

Cassandra es la actriz que abre la película, interpretando a una mujer que está pasando por una crisis y corre de un lado a otro, en una habitación, al tiempo que también busca estar arriba de una caminadora.

“Rodrigo nos invita a todos a jugar, nos respeta y eso hace que sea muy ameno y gozoso para todos”, apunta la actriz.

Esta noche “Las locuras” tuvo su premier en un complejo exhibidor de Polanco, a la que asistió gran parte del reparto participante.

La película se exhibirá en salas de Ciudad de México, entre ellas Cineteca Nacional y Chapultepec; Estado de México, con Film Club Café; Guadalajara, en la Cineteca FICG; Culiacán, en Citicinemas La Isla, y Aguascalientes, en Cinemas Krystal.

Netflix ha estrenado únicamente en salas alternativas algunos de sus títulos producidos como “Technoboys” y “Fiesta en la madriguera”. Lo hace fuera de las grandes cadenas exhibidoras porque estas tienen una ventana forzosa de 45 días entre que un título abandona salas y su llegada a streaming.