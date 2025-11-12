Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Siguiendo la tendencia de que ciertas películas producidas por plataformas streaming, tengan corrida en cines antes de su lanzamiento en la pantalla chica, este jueves llegará a salas seleccionadas el largometraje “Las locuras”.

La cinta conformada por cinco historias, reúne mayoritariamente a un elenco femenino integrado entre otras por Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Adriana Barraza, Naian González Norvind, Ángeles Cruz y Natalia Solián, al lado de actores como Raúl Briones y el chileno Alfredo Castro.

“Las locuras” transcurre en un día, donde la ansiedad, el estrés, el amor y la familia van cruzando a cada uno de los personajes que las conforman.

Lee también:

Se trata de la nueva historia de Rodrigo García (“In treatment” y “Familia”), que arribará a Netflix el día 20, una semana más de su arribo a salas.

“Hay un cariño y obsesión por las historias corales, con personajes mujeres, y estoy contento con Las locuras porque le hace eco a Nueve vidas (su película, hace 20 años) y creo que tiene más humor (pues) ya con la edad uno no quiere hacer tanto drama”, dice divertido García.

Cassandra es la actriz que abre la película, interpretando a una mujer que está pasando por una crisis y corre de un lado a otro, en una habitación, al tiempo que también busca estar arriba de una caminadora.

Lee también:

“Rodrigo nos invita a todos a jugar, nos respeta y eso hace que sea muy ameno y gozoso para todos”, apunta la actriz.

Esta noche “Las locuras” tuvo su premier en un complejo exhibidor de Polanco, a la que asistió gran parte del reparto participante.

La película se exhibirá en salas de Ciudad de México, entre ellas Cineteca Nacional y Chapultepec; Estado de México, con Film Club Café; Guadalajara, en la Cineteca FICG; Culiacán, en Citicinemas La Isla, y Aguascalientes, en Cinemas Krystal.

Lee también:

Netflix ha estrenado únicamente en salas alternativas algunos de sus títulos producidos como “Technoboys” y “Fiesta en la madriguera”. Lo hace fuera de las grandes cadenas exhibidoras porque estas tienen una ventana forzosa de 45 días entre que un título abandona salas y su llegada a streaming.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El karma existe redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar. Foto: Foto tomada de Instagram @angelicavaleoriginal / AFP

"El karma existe": redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]