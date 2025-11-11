Ana Gabriel, ovacionada en uno de sus últimos conciertos, es severamente señalada en redes sociales pues, luego de no mostrarse indiferente ante la ola de violencia que enfrenta nuestro país, a raíz del asesinato de Carlos Manzo, se han viralizado una serie de fotos en donde la cantante aparece junto a Inés Gómez Mont, con quien compartía una estrecha amistad, antes de que la conductora fuera catalogada como prófuga de la justicia.

Fue el pasado jueves, 6 de noviembre, que la cantante de "Ay amor" expresó la impotencia que le causaba no poder hacer más por nuestro país, que alzar la voz, pues a pesar de no ser una persona que se dedicaba a la política, se sentía profundamente comprometida con sus connacionales, como expresó:

"Lo más ruin, lo más cruel, con el alcalde de Uruapan (...), México tiene que despertar, somos más los buenos, y sé, que lo que estoy diciendo, me pone en peligro, pero no me importa, si soy alguien que puede alzar la voz (...), yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos, tiene corazón, que está herido, por las muertes que están sucediendo, con todo lo que pasa en nuestros países, pido perdón como mexicana, por no saber defender a México porque, lo único que tengo es mi voz".

Tras hacer un llamado de paz, los fans de la cantante reaccionaron positivamente, viendo como un actuar loable el hecho de que tocara temas de índole política, sin importar las consecuencias que eso le pudiera traer, pero en redes sociales, su discurso no fue tomado con la misma aceptación, en cambio, provocó que algunas fotografías de su pasado fueran revividas.

Inés Gómez Mont y Ana Gabriel. Foto: X

Nos referimos a una serie de fotografías que han sido publicadas, por distintos usuarios de X, en las que la cantante sinaloense aparece junto a Inés Gómez Mont quien, en la actualidad, y luego del arresto de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentra en calidad de prófuga de la justicia.

En las imágenes no sólo se puede ver la estrecha relación que existía entra Ana Gabriel y la exconductora de TV Azteca, sino que, en muchas de ellas, se pueden leer los comentarios que se dedicaban, en los cuales connotaban una gran unión, al grado que se hacían llamar "comadres".

Cada que era el cumpleaños, tanto de una como de la otra, se felicitaban efusivamente.

Este es un fragmento que Ana Gabriel dedicó a Gómez Mont en uno de sus aniversarios:

"Mi comadre Inés piensa que se me olvidó su cumpleaños, pero no, muy temprano le cantamos su ´happy birthday´, deseándole lo mejor a mi comadre del alma, te mereces ser feliz y sé que lo eres, tienes una familia valiosa y un esposo que te cuida y cuida de todos, sé que, por el ser humano que eres, tu camino está lleno de luz, tienes la capacidad de hacer de tu vida una bendición".

Inés Gómez Mont y Ana Gabriel. Foto: X

Con este mensaje, y otra fotografía que también circula en internet, se demuestra que la cantante -además- tenía una buena relación con Álvarez Puga.

A su vez, se ha difundido un mensaje que la conductora le dedicó a la oriunda de Guamúchil, recordando la ocasión que la invitó a cantar en el escenario con ella.

"Recordando un momento inolvidable cuando compartí micrófono con mi comadre Ana Gabriel, en un palenque, ya se imaginan mi desastre, jajaja, ¿qué tal los presentes?, pido una disculpa".

Inés Gómez Mont y Ana Gabriel. Foto: X

