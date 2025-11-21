La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo en su edición 74 marcó una noche histórica para México. La joven tabasqueña no solo se impuso ante la candidata anfitriona, Miss Tailandia, sino que lo hizo en medio de una edición llena de tensiones luego del percance que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

Su triunfo, el cuarto para México y el primero para una representante de Tabasco, desató celebraciones multitudinarias en su tierra natal y un estallido de orgullo en redes sociales.

En medio de las reacciones, Kristal Silva, conductora, modelo y una de las exreinas mexicanas más queridas, expresó su postura ante la coronación de Bosch y lo hizo con un mensaje que combina orgullo, respaldo y claridad ante las críticas.

“Me siento sumamente orgullosa del trabajo que hizo Fátima hoy en la final de Miss Universo. Su triunfo es totalmente merecido. Hay muchas opiniones encontradas, pero la gente que no quiere convencerse no lo hará ni con resultados. Lo importante es que hoy México tiene a su cuarta Miss Universo”, dijo Kristal a EL UNIVERSAL.

Ella misma vivió la adrenalina de Miss Universo en 2016, quedó en el Top 9, y desde entonces es una referente en temas de certámenes. La presentadora señaló que el triunfo de Fátima fue fruto de su trabajo y preparación, y que ningún debate en redes puede restarle mérito a lo que ocurrió en la final.

“Es la primera tabasqueña en llegar a esta plataforma. Imagino que su estado debe estar super feliz, porque ahora tienen a una reina internacional. Y estoy contenta de que sea una mujer tan preparada y con un mensaje tan claro, que nos va a representar de manera increíble”, expresó la conductora de Venga La Alegría.

La exreina señaló que, incluso en las polémicas más recientes, como su discusión con Nawat, Fátima mostró carácter, convicción y una defensa firme del papel de las mujeres, cualidades que considera fundamentales en una Miss Universo moderna.

Fátima Bosch reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 por Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024, de Dinamarca, durante la 74 edición de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025. Foto: EFE

“A pesar de la polémica, demostró que alza la voz y eso la ayudó a tener respuestas muy firmes en la final”, continuó la modelo.

Finalmente, Kristal confesó también que sintió nostalgia por no haber asistido al concurso, pero que vivió la coronación con la misma emoción desde la distancia y compartió que pudo comunicarse con Fátima para desearle éxito.

“Estoy más que feliz, aunque también triste de no haber podido estar presente. Desde acá le echamos todas las porras. Ya tuve oportunidad de comunicarme con ella y desearle mucho éxito”.

¿Quién es Kristal Silva? Su carrera, logros y su paso por Miss Universo

Kristal Silva representó a México en dos competencias internacionales, Miss Earth 2013 y Miss Universo 2016, donde logró colocarse entre las finalistas gracias a su carisma, seguridad y desempeño ante los jueces.

Nacida el 26 de diciembre de 1991 en Soto la Marina, Tamaulipas, Kristal, cuyo nombre completo es Yuselmi Cristal Silva Dávila, construyó una trayectoria sólida dentro del mundo de los certámenes antes de dar el salto definitivo a la televisión.

Egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como Licenciada en Administración de Empresas, tomó una decisión que cambiaría su vida cuando se inscribió a concursos de belleza a nivel nacional. Su disciplina, su porte y su dominio escénico la llevaron pronto a colocarse como una de las favoritas del público y de los jueces.

Fue en 2013 cuando su nombre comenzó a resonar al ganar Miss Earth México, certamen que le abrió la puerta a su primera participación internacional en Miss Tierra.

Su desempeño la colocó dentro del Top 8 y tres años más tarde, en enero de 2016, Kristal volvió a hacer historia al coronarse como Nuestra Belleza México, título que la convirtió en representante oficial del país rumbo a Miss Universo 2016. Aquel concurso, celebrado el 30 de enero de 2017 en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas, reunió a más de 85 candidatas de todo el mundo y marcó un momento clave en su carrera.

Miss Mexico, Fátima Bosch, avanza hasta el top 5 de Miss Universo: Foto AFP

Durante su participación en Miss Universo, destacó por su seguridad, su figura impecable y su desenvolvimiento natural ante cámaras y jueces. Logró avanzar hasta el Top 9, convirtiéndose en una de las semifinalistas del certamen y regalándole a México una clasificación consecutiva en este concurso.

Su paso fue muy comentado por las candidatas y la prensa internacional, en parte porque Kristal proyectaba una mezcla de carisma y profesionalismo que la hizo conectar con otras concursantes y con el público filipino, un país que ha demostrado un cariño especial por las reinas mexicanas.

Aunque la corona finalmente fue para la francesa Iris Mittenaere, la llegada de Kristal al Top 9 la posicionó como una de las mejores representantes nacionales de la década.

Tras su participación en Miss Universo, Kristal dirigió su carrera hacia los medios de comunicación. Se mudó a la Ciudad de México y, en 2018, se integró al programa Venga la Alegría, donde rápidamente ganó popularidad gracias a su espontaneidad y su presencia frente a cámara.

Desde entonces, se ha consolidado como una de las conductoras más estables y reconocidas de TV Azteca. Su personalidad multifacética también la llevó a probar otros formatos: en 2021 fue participante de "Survivor México", demostrando otra faceta de su carácter, disciplina y resistencia física; y en 2019 fungió como conductora de Mexicana Universal, esta vez desde el otro lado del escenario donde ella misma compitió años atrás.

Sin embargo, su historia no ha sido sencilla. En entrevistas durante el programa matutino que conduce, Kristal reveló que durante su adolescencia enfrentó desórdenes alimenticios por la presión de perder peso, una experiencia que marcó su vida y que hoy la vuelve más empática y consciente del impacto emocional que viven las participantes.

