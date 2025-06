Detrás del gran éxito que representó "El chavo del 8", hubo también historias que vinculaban románticamente a sus protagonistas. Una de las supuestas parejas que se formaron fue la de Florinda Meza y Carlos Villagrán y, aunque ella se negó a hablar del tema por varios años, "Kiko" fue quien siempre hizo declaraciones al respecto, aseverando que fue un episodio muy tormentoso en su vida.

Cuando Adela Micha entrevistó a Meza, mejor conocida por su papel de "Doña Florinda", la cuestionó acerca del aparente noviazgo que sostuvo con Villagrán, quien daba vida a su hijo en el programa de comedia.

Renuente, la actriz no quiso decir que "sí" ni que "no".

Su respuesta se basó en rememorar a su esposo, don Roberto Gómez Bolaños, haciendo alusión a que, luego de haberse enamorado de un hombre tan inteligente, como le parecía que era él, no podría haber tenido ojos para Villagrán.

Esto fue lo que dijo:

"Roberto, un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un pedej*?, por eso no quiero hablar", respondió, causando la risa de Adela.

Y aunque Florida contestó firme, la realidad es que la relación que sostuvo con Villagrán tuvo lugar muchos años antes de que ella y Gómez Bolaños se enamoraran.

En una entrevista para "La divina noche de Dante", un programa argentino, don Carlos rememoró su relación con Meza como un episodio amargo.

Partiendo de que, el actor, insinuó que ella lo habría presionado para emprender un noviazgo.

"No, yo no anduve con doña Florinda, doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente", dijo.

Así, reveló que el propio "Chespirito" fue quien lo ayudó a terminar con esa relación, pues él le contaba que no estaba gusto con la actriz, debido a que sentía que lo "acosaba".

"Cuando tuve que quitarmela de encima, hablé con Gómez Bolaños y le dije: "-Mira, ya le he dicho varias veces que terminemos".

Fue así que el actor y productor le aconsejó a que hablara con Florinda en el set de grabación, durante las horas de trabajo, paraque ella no pudisese eludir la ruptura.

"Me dice: ´Ahorita que vayamos a grabar, que se sienta obligada a quedarse, dile que ya no vas a andar con ella´, fui y le dije: ´Yo ya no quiero nada contigo´, se puso mal, casi le dio el ´patatus´ y Chespirito me dijo: ´Mántente firme en tu decisión´", ahondó.

Tras finalizar su relación con la actriz, Villagrán afirmó que recuperó la paz.

"Ese día respire aire puro, dije ´ay, sí existe el aire puro´, era muy complicado", precisó.

