PÁTZCUARO. Durante tres meses, Pablo Cruz Guerrero se alimentó únicamente con sándwich de jamón, para que esto le ayudara a interpretar a Roberto Gómez Bolaños en “Sin querer queriendo”, la bioserie sobre “Chespirito”.



El actor de “El estudiante” y “Las viudas de los jueves” fue el elegido para dar vida al creador de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, quien el próximo día 28 cumplirá su décimo aniversario luctuoso.



“Sin querer queriendo”, producción que irá por Max en fecha por definir, está basada en la autobiografía homónima de Gómez Bolaños y cuenta con la anuencia de su hijo, el también productor Roberto Gómez Fernández, quien le llegó a prestar cosas utilizadas por su padre.

Pablo Cruz, un “Chespirito” “Sin querer queriendo”. Fotos: FERATUM Y Archivo EL UNIVERSAL



"Me sentí afortunado de que me hayan dejado jugar con ese personaje, me dejaron proponer, hice una gran conexión con la familia que me permitió que esas propuestas no se quedaran en el aire, sino que se pudieran concretar desde la parte emocional.



"Tuve el hábito de comer solamente sandwich de jamón, la gente piensa que es broma, pero no, de verdad, durante tres meses sólo me alimenté de eso. Si hubiera sido de telera, que es más pesada, me hubiera metido más en temas de continuidad, pero opté por el pan integral, siempre tenía un sándwich esperando y eso me ayudaba a entrara a los mantras necesarios", explica Cruz Guerrero.



El elenco de la bioserie está conformado por Arturo Barba (“Efectos secundarios”) en el papel de Rubén Aguirre ("El Profesor Jirafales"); Miguel Islas (“Narcos: México”), como Ramón Valdés ("Don Ramón"); Andrea Noli (“Tanto amor”), interpretando a Angelines Fernández ("La Bruja del 71") y Paulina Dávila (“Luis Miguel, la serie”), cuyo personaje no ha sido revelado.



Desde que se dio a conocer la serie, Florinda Meza, quien fue pareja de "Chespirito" por cuatro décadas, ha comentado que nunca se le pidió autorización, aunque aclara que sólo desea que se honre la imagen y vida del también escritor. Recién en una entrevista con EL UNIVERSAL, la actriz subrayó que por el momento no puede decir nada acerca de su uso de imagen en la producción.



Cruz Guerrero destaca que la bioserie es una visión positiva de Gómez Bolaños, con la que todos quienes estuvieron involucrados se sentirán contentos. Hasta ahora, no ha tenido contacto alguno con Meza.



"Roberto, a diferencia de otros ídolos, tenía su lado público muy parecido, casi idéntico, a su lado privado, era genuino, muy honesto, no era alguien con doble vida oscura. La parte oscura de él era el trabajo, de cómo balancear su vida de familia con su vida de trabajo. Lo que me inquietaba era que mi labor le hiciera justicia a él, a su familia, a su trabajo", comenta.



"Me permitieron (su hijos) ponerme el uniforme oficial de El Chavo y no cupe del todo (risas), era de decirme: 'no te muevas'; esto fue fuera de escena, lo que se va a ver es una cosa idéntica. En las oficinas (donde tienen utilería original) hicimos cosas de la vecindad, hubo mucho juego con el barril", expresa.



La primera noticia que se tuvo de “Sin querer queriendo” se dio en 2019, cuando los productores anunciaron la búsqueda de quien podría ser el protagonista, asegurando que todo tendría un equilibrio entre la comedia y la seriedad. La idea original era comenzar grabaciones en 2021, pero entre pandemia y otras situaciones, las cosas se fueron posponiendo hasta finales del año pasado, rodando a principios del presente.